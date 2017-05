Studio suédois « Design Lab S» : Engouement pour les ateliers

Lancé le 11 mai, un atelier de création dédié au processus de design collectif et dispensé par le studio suédois "Design Lab S", a connu une affluence considérable des étudiants et des enseignants de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger. Le rendu de cette première expérience, qui rassemble une cinquantaine de participants, sera présenté au public à la clôture. Axé sur les thèmes «La Méditerranée, barrière ou berceau?», «Le sentiment algérien dans un monde globalisé» et «Qu'est-ce qu'être jeune en Algérie en 2017?», des ateliers d'écriture animés par l'écrivain français Pierre-Yves Roubet, ont connu, eux aussi, la participation d'un nombre considérable de jeunes habitués de ce genre de formations.

Si la 17e édition s'était déroulée dans les villes d'Alger, Constantine, Bejaia, Tlemcen, Oran et Tiaret, l'édition 2017 s'est limitée à deux villes seulement pour des raisons de «logistique et d'équipement des salles», justifient les organisateurs.

La France n'ayant pas participé au festival, pour la première fois depuis sa création en 2000, ce dernier n'a pu cette année exploiter les instituts culturels français d'Oran, d’Annaba et de Constantine.

La fréquentation du public, habituellement très élevée à chaque édition, aura été plus discrète pendant ce 8e festival qui n'a fait le plein qu'à la soirée d'ouverture, animée par "Lemma Becharia" et la musicienne française Thérèse Henry, ainsi que pour le spectacle de fado portugais, très attendu par les mélomanes algérois. (APS)