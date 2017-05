Le coin du copiste : Hommage à la femme-papillon

La doyenne des artistes peintres algériennes, Mme Souhila Belbahar, fidèle à sa passion pour l’art, fait l’actualité cette semaine. Invitée, parmi d’autres grosses pointures de la culture, de l’émission radiophonique de la chaîne 3 « A bon entendeur », de Karim Amiti, elle a évoqué la dernière publication éditée par le Musée national des Beaux-arts d’Alger, intitulée Il pleut des jasmins sur Alger. Ce beau-livre retrace le parcours atypique de cette artiste née un 17 février 1934 à Blida. Ecrit par sa fille, Dalila Belbahar-Hafiz, l’auteure s’est inspirée de la vie de sa maman qui a consacré sa vie à la peinture et qui s’est vouée pour l’émancipation des artistes algériennes. Pour la réalisation de cet ouvrage, Dalila Hafiz s’est basée sur le journal intime de sa mère, les nombreuses interviews qu’elle a accordées, et sur ses documents personnels. Dans cette biographie, elle narre la carrière de Souhila Belbahar, depuis 1934, dans 205 pages. «J’ai toujours su qu’il existait une peinture algérienne. La presse nationale en parlait beaucoup, surtout lors de l’exposition des ‘Peintres Algériens’ organisée pour les fêtes du 1er Novembre 1963, c’est grâce à la bienveillance d’un parent, l’écrivain Tewfiq el-Madani, que Souhila Belbahar a pu donner libre cours au raffinement de son art. Elle fit ses premiers pas dans la peinture du chevalet à l’âge de 17 ans. Elle inscrit sa propension picturale dans le réalisme ou l’art du figuratif. Ainsi, portraits, paysages et natures mortes feront partie de sa première collection. Ce n’est qu’en 1971, à l’âge de 37 ans, que Souhila Belbahar tient sa première exposition, à la galerie Mouloud-Feraoun, à Alger. C’est Toufik El Madani qui l’a orientée vers l’écriture arabe et lui a appris comment développer une arabesque. Au cours de son parcours artistique, sa gestuelle et son style évoluèrent. Elle refuse de faire ce que les autres font et préfère situer ses œuvres dans le semi-figuratif ou le figuratif. Ses thématiques, elle les puise du terroir des régions algériennes, en immortalisant des scènes qui relèvent du patrimoine matériel et immatériel. Souhila met en gestation des scènes qui éclatent par la suite, au gré de l’humeur de l’instant. Il pleut des jasmins sur Alger est représenté sous forme de textes illustrés par des images, des planches et documents personnels d’archives, qui ont marqué la vie de l’artiste. Le livre est divisé également en six grands titres, Retour dans mes souvenirs ; Décennie fructueuse ; Vivre ses rêves ; La quête de son âme ; Ma démarche artistique et Le mot de l’artiste, retraçant sa vie, et sont appuyés par des extraits du journal intime de S. B., des articles de presse et des expositions. Concernant la préface, elle a été réalisée par Dalila Mohamed-Orfali, directrice du Musée national des beaux-arts, et le professeur en philosophie Rachid Akache. Ce beau-livre comprend également une traduction de quelques textes, ainsi qu’une préface en arabe écrite par Inam Bioud, directrice générale de l'Institut supérieur arabe de traduction. À son sujet, elle dit : «À Souhila Belbahar, ‘la femme papillon’, l’artiste au pinceau qui fait bouger des traits liés tel le lien entre l’âme et le corps.» En parcourant les pages de cet ouvrage, nous sommes transportés vers l’univers de l’artiste, au cœur du jasmin et des roses. Une femme qui fait des fleurs sa source d’inspiration en concevant des «femmes pétales». C’est un style que Souhila Belbahar a adopté en cherchant «à dégager une légèreté, une pureté, une finesse dans la forme et une harmonie dans la mise en page de son dessin», est-il mentionné dans l’ouvrage. Cette sensibilité artistique elle l’a acquise au sein de sa famille conservatrice, mais très ouverte d’esprit. Elle en a fait d’ailleurs sa force d’esprit. Une maison où le dialogue et la religion étaient ses bases.

L. Graba