18e Festival européen : La part belle aux jeunes groupes

Le 18e Festival culturel européen, qui prendra fin mercredi, aura été marqué par une diversification de disciplines artistiques et activités proposées au public mais aussi par un repli du nombre de villes accueillant les spectacles ainsi qu'une affluence moindre, comparativement aux éditions précédentes. Inauguré le 10 mai, ce festival se tient dans plusieurs salles de spectacles et autres établissements de la culture de la ville d'Alger et au Théâtre régional de Béjaïa qui a programmé des concerts.

Comme chaque année la programmation du festival a fait la part belle aux jeunes groupes et aux créations conceptuelles comme le ciné-concert «La symphonie d'une grande ville» du duo allemand «Tronthaim» ou encore le spectacle musical et récital de conte animé par l'ensemble italien «Shulùq». L'ethno-jazz était également à l'honneur avec les groupes «Jungle By Night» (Pays-Bas), «Grand Morava Trio» (République Tchèque) ou encore «Hejira» (Royaume Uni).

Le volet musical de cette manifestation annuelle très appréciée, s'est «éloigné (cette année) des musiques traditionnelles et folkloriques» qui avait permis pendant des années au public algérien de «découvrir» les cultures européennes dans leurs expressions les plus authentiques, estiment des habitués de cet événement. Outre la musique, cette18e édition a également proposé deux expositions, l'une dédiée à l'histoire du design suédois et l'autre à l'écrivain espagnol Miguel De Cervantès dont le 4e centenaire de sa mort a été célébré en 2016. Le cinéma n'était pas en reste, les organisateurs ayant élaboré un programme de projections cinématographiques, principalement à la filmathèque Mohamed-Zinet.