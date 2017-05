Le film Benbadis, une œuvre à dimension humaine

L’avant-première du film biographique sur Abdelhamid Benbadis a eu lieu mardi soir à Constantine, ville de naissance du penseur, et a été rehaussée par la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, au niveau du complexe culturel Ahmed-Bey de Constantine, où s’est déroulée la projection.

D’une durée de deux heures, l’œuvre du réalisateur syrien Bassil Al Khatib —lequel compte à son actif des feuilletons sur Nizar Qabanni et Gamal Abdel Nasser— a suscité des avis contrastés chez les spectateurs, avec comme principaux reproches, le manque de rythme, un scénario plutôt inconsistant, et surtout l’occultation de certains aspects clés de la vie du père du réformisme algérien. À cette dernière critique, le ministre a répondu, en insistant sur le caractère fictionnel de toute œuvre cinématographique : « Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une fiction et non pas d’un documentaire, et il ne doit pas y avoir de confusion à ce sujet. Ceux qui ont déploré l’absence de telle figure référentielle ou tel évènement historique doivent avoir à l’esprit que le film se focalise sur les étapes importantes de la vie de Benbadis et de l’Histoire de l’Algérie en général, notamment en ce qui a trait à l’émergence du discours nationaliste et la revendication de l’indépendance », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi la projection, et d’ajouter : « En comparaison, un film comme Nasser 56 n’évoquait que 3 ou 4 jours de la vie d’Abdel Nasser ! C’est dire toute la difficulté d’appréhender un parcours aussi singulier et une personnalité aussi complexe que ceux d’Abdelhamid Benbadis ! » De son côté, le scénariste Rabah Drif a mis en avant les impératifs liés à la longueur « limitée » du film : « Il est très difficile de résumer toute une vie en deux heures, et nous étions obligés de faire l’impasse sur certains faits, à l’image du séjour de Benbadis au Hedjaz qui, cela dit, est évoqué lors d’une discussion entre le personnage et son épouse. Il y a aussi les scènes relatant les évènements d’août 1934, d’une longueur de 25 minutes, et que nous avons décidé de couper au montage final, car impossible à écourter. » Au registre des satisfactions, outre la justesse du jeu des acteurs, la charge émotionnelle de certaines scènes et la qualité de l’image, la musique composée par Salim Dada, lequel est sorti des sentiers battus en proposant une orchestration symphonique là où certains s’attendaient à des genres typiquement constantinois, comme le malouf. Concernant ce choix, Dada a affirmé qu’il dénotait une volonté d’ouverture de la part de l’équipe du film, de même qu’ayant voulu « raconter Benbadis par le biais de la musique », celle-ci devait exprimer pleinement les sentiments de son personnage, voire s’y substituer. Le registre émotionnel sera aussi présent dans le discours de Bassil Al Khatib qui a conclu : « Ce film m’a longtemps empêché de dormir, car j’ai pris conscience de l'importance de ce sujet aux yeux des Algériens. D’après ce que j’ai constaté aujourd’hui, ce travail a beaucoup apporté aux téléspectateurs, notamment sur le plan de l’émotion, et c’est là notre plus grande satisfaction ». Réalisé dans le cadre de la manifestation « Constantine Capitale de la Culture arabe », le long métrage Benbadis traite des aspects de la vie de l’éminent penseur algérien. Le personnage principal est campé par l’acteur Youcef Sehaïri, connu pour avoir incarné le colonel Lotfi dans le film éponyme d’Ahmed Rachedi. Le tournage s’est déroulé entre les mois de mars et d’octobre de l’année passée, notamment au niveau de la ville cinématographique d’El Achour (Alger).

Issam Boulksibat