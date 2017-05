Regard : Victimes de notre bouffe

L’été est là, et notre santé, comme d’habitude, en pareille saison, ne tient qu’à un fil. Et pour cause, très souvent l’oubli de petits détails certes, mais vitaux pour rester en forme, ou encore ne pas «choper» ces salmonelles et autres germes qui attaquent notre organisme, via notre nourriture, pour nous empoisonner la vie. En effet, nous ne sommes jamais assez vigilants ou plutôt nous sommes de très mauvais consommateurs, l’essentiel étant de calmer nos intestins en folie. L’hygiène alimentaire, être à cheval sur la qualité de notre assiette restent le parent pauvre de nos mœurs et nos comportements. La tendance à manger mal, chez nous, est perceptible et ne semble plus préoccuper les consommateurs que nous sommes, de surcroît mordus de sandwichs, au contenu pas toujours très sain, avec ces locaux de fast-food qui pullulent, dans chaque coin de rue, sans oublier, ces erreurs qui peuvent s’avérer fatales, en rapport avec le respect par tous ; producteur, commerçant et citoyen de la première règle d’or pour ne pas être victime d’intoxications alimentaires, associées, faut-il le rappeler, à la période de grosses chaleurs. Ces dernières sont devenues, un véritable problème de santé publique, rien qu’à voir les grands dégâts causés par cette pathologie dont le nombre de victimes va crescendo. Imaginer, un été, sans ce trouble-fête, est à écarter, pour la simple raison que nous sommes fatalistes jusqu’au bout, face au danger. Être sur nos gardes n’est pas systématique pour beaucoup d’entre nous qui ferment les yeux sur l’hygiène, pour se restaurer. Sinon comment expliquer ces foules qui se ruent sur ces machines à glaces, exposées au soleil, à la pollution aussi, à longueur de journée ou ces «cocktails» douteux. Une chose est sûre, notre insouciance est certainement notre seul et véritable ennemi, d’où l’intérêt aujourd’hui de miser sur la sensibilisation et l’éducation du consommateur, pour éviter le cauchemar des intoxications qui revient chaque été.

Samia D.