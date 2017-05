Aïn Defla : Démantèlement d’un réseau de vol de voitures

Un réseau national spécialisé dans le vol de voitures a été démantelé dernièrement par les éléments de la section pénale de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Aïn Defla, a-t-on appris, mardi dernier, auprès du chargé de communication de ce corps de sécurité.

Les services de la sûreté ont procédé à l'arrestation des éléments de ce réseau au sein duquel activent 17 individus âgés entre 33 et 66 ans, et à la récupération de 12 véhicules dont la vente était imminente, a précisé le lieutenant Sid Ahmed Kouadri.

L'opération a été déclenchée il y a quelques mois après qu’un ingénieur des mines d’un organisme de contrôle technique des véhicules d’Aïn Defla eut constaté de nombreuses anomalies se rapportant à un véhicule volé qu’il venait d’examiner, ce qui a permis de lancer des investigations qui ont abouti à l’identification les deux auteurs de cet acte répréhensible, a-t-on précisé de même source.

L’interrogatoire des deux individus en question qui purgeaient une peine d’emprisonnement à Chlef pour diverses autres affaires criminelles a permis aux enquêteurs de se rendre compte que leurs acolytes ont procédé à des vols de voitures dans les wilayas d’Aïn Defla, d’Alger, de Chlef, de Blida, de Bouira et de Tipasa, a-t-on souligné.

Les investigations menées de manière exhaustives ont permis de retrouver les véhicules volés dans d’autres wilayas du centre, de l’est et de l’ouest du pays, a-t-on détaillé.

Après accomplissement des procédures judiciaires, les membres du réseau ont été poursuivis, notamment pour «constitution de bande de malfaiteurs», «escroquerie», «faux et usage de faux en écriture administrative» et «abus de confiance».

Présentés une première fois au procureur de la République près le tribunal d’Aïn Defla, avant de comparaître devant le juge d’instruction du même établissement judiciaire, 8 des mis en cause ont été relaxés, au moment où 6 autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on conclu.

APS