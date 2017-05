Certificats de décès : La nouvelle législation en vigueur

Dans la plupart des pays, les certificats de la cause de décès ont un double but. Ils servent premièrement à l’enregistrement légal du décès ; or, la cause de la mort revêt parfois une importance considérable en matière d’assurance ou d’héritage. Deuxièmement, ils représentent la source des statistiques de mortalité qui ont un grand rôle à jouer dans la recherche médicale et dont l’intérêt ira vraisemblablement croissant à mesure que s’amélioreront les méthodes de diagnostiques et d’analyse.

Dans ce sens, un décret a été signé en 2016 par le Premier ministre, pour uniformiser les certificats de la cause de décès. En marge de la tenue de la 3e journée scientifique du CHU Mustapha-Pacha sur le thème «Aspects médico-légaux des constats de décès. Nouvelle législation», le chef de service de médecine légale du CHU Mustapha, le professeur Rachid Belhadj, a déclaré qu’«avant, les médecins faisait des constats de décès, mais dans l’anarchie, ce sont des documents qui ne sont pas exploitables sur les plans scientifique et juridique. L’Organisation mondiale de la santé, qui indique que tous les pays doivent se conformer à une nouvelle législation internationale, c'est-à-dire être conforme aux données récentes de la science et dans le respect de la dignité humaine».

Le Pr Belhadj a indiqué qu’«un groupe a été constitué au niveau du secrétariat général du gouvernement afin de préparer un avant-projet de décret, et c’est ce qui a été réalisé. Actuellement, il y a un document officiel qui est certificat médical de la cause de décès. Le décret stipule que tout médecin à l’échelle nationale doit avoir respecté ce modèle. C’est aussi dans le but d’exploiter les données contenues dans le certificat. L’ancien certificat était obsolète, il n’était pas rempli correctement et souvent on trouve cette mention «arrêt cardiorespiratoire» et on ne précise pas la maladie en cause, ce qui n’est pas normal, alors qu’il y a des pays africains qui sont avancés dans ce domaine».

Selon lui, actuellement, des médecins sont en train de se former afin d’apprendre à rédiger un constat selon les normes établies, c'est-à-dire mettre la cause initiale du décès, ce qui permettra de développer une politique de prévention et d’avoir des chiffres à temps réels à n’importe quelle région du pays.

«Dans le cadre de la formation des médecins, on veut humaniser ce domaine. Nous avons constaté qu’on ne pouvait pas engager une politique de greffe, de prélèvement d’organe ou de tissu sur cadavre ou sur sujet en mort encéphalique tant qu’on n’a pas humanisé nos urgences, la morgue. On a quand même fait un pas dans ce sens,» a souligné le Pr Belhadj.

De son côté, le docteur Naït Rabah, du service médecine légale du CHU Mustapha-Pacha, a nous a indiqué qu’«avant, il n’y avait pas un texte juridique qui obligeait le médecin à utiliser un modèle unique au niveau national. Les modèles des constats de décès des hôpitaux d’Alger ne se ressemblaient pas. Il n’avait pas une sensibilisation sur la nécessité d’utiliser un seul modèle unique».

Le Dr Naït Rachid nous a expliqué à cet effet que «l’utilisation du modèle unique de certificat médical de la cause de décès laisse au médecin qui l’établit le soin d’indiquer le déroulement des événements, car il est le mieux placé afin de déterminer lequel, parmi plusieurs états morbides, a été directement responsables du décès et pour indiquer, s’il y a lieu, les antécédents qui ont conduit à la cause directe de la mort. À l’Institut national de santé public, la cause initiale identifiée par le médecin certificateur sera retenue et utilisée comme point de départ des statistiques».

Wassila Benhamed