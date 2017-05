Protection du consommateur à Sétif : contrôles renforcés

219 agents de contrôle seront affectés sur le terrain, pour veiller à la qualité des produits exposés sur les marchés, et assurer une observation continue des prix et de la disponibilité des produits alimentaires.

C’est ce que nous a indiqué M. Okba Abdelghani, chef de service du contrôle des pratiques commerciales auprès de la direction du commerce de la wilaya de Sétif, qui fait par ailleurs état de l’écoute qui sera consacrée au consommateur et, partant, de la ligne verte «10.20», pour signaler toute infraction à la réglementation. Notre interlocuteur, qui rassure le consommateur et lui demande de ne pas s’alarmer, sachant, dt-il, que les produits, notamment de large consommation, seront disponibles est par ailleurs sans concession à l’endroit d’éventuels spéculateurs : «Toute manœuvre spéculative et frauduleuse sera sévèrement sanctionnée par les brigades de contrôle.»

Rien donc n’a été laissé au hasard au titre de la préparation de ce mois béni, pour lequel toutes les dispositions humaines et matérielles sont visiblement mises en œuvre pour permettre au citoyen, sinon les deux ou trois premiers jours, de subir une flambée des prix et voir ainsi sa bourse affectée par des pratiques qui, au-delà de leur irrégularité, ont souvent été le fait de «commerçants» que seul le gain sans limites anime, reléguant au fond de leurs poches toutes ces valeurs de piété et de solidarité, sachant de surcroît que le citoyen n’est pas encore fort d’une culture de la consommation. Pour ce faire donc et en application des instructions du ministère du Commerce, la direction de wilaya du commerce a procédé à la suspension de tous les congés, réquisitionné tous les personnels techniques et procédé à une adaptation des horaires de travail aux spécificités de ce mois de Ramadhan. «Nos équipes œuvreront 7 jours sur 7, jusqu’à 22 heures, pour les 15 premiers jours et jusqu’à minuit également en non-stop pour le reste, sachant qui l’activité s’intensifie», ajoute le chef de service du contrôle des pratiques commerciales qui fait état des grandes actions qui seront menées durant ce mois. Dans ce contexte, et pour ce qui est du volet commercial, la priorité sera donnée aux produits réglementés, à l’affichage des prix à large diffusion, ainsi qu’au contrôle des chambres froides et des infrastructures de stockage, pour éviter toute action à caractère spéculatif.

Le volet qualité touchera, notamment à la propreté et à l’hygiène des produits alimentaires (lait et dérivés, poulet, viande… ), et, à ce titre, veiller à assurer la chaîne frigorifique nécessaire, avec, bien sûr, les certificats médicaux et l’estampillage de la viande. Pour le volet inhérent à l’observation du marché, 4 brigades de 11 éléments seront affectées sur le terrain et veilleront à l’approvisionnement régulier de tous les produits de large consommation et, partant, à prévenir toute rupture. Par ailleurs, les services de la direction du commerce s’attellent, depuis plusieurs jours déjà, à l’ouverture de marchés spécifiques qui ont d’ailleurs produit de bons résultats l’an dernier, sachant que le consommateur n’est pas soumis à la marge bénéficiaire et paye ses produits au prix de gros. 20 opérateurs, des producteurs et grossistes en divers produits ont donné leur accord pour achalander ces marchés, et à part celui de Sétif, la direction du commerce était encore à la recherche d’espaces pour implanter ces marchés. Bonne nouvelle sans doute pour les Assemblées communales et leur disponibilité à servir le citoyen.

«Un mois de Ramadhan qui arrive cette année aussi avec la récolte saisonnière dans la wilaya de Sétif, et c’est à ce titre qu’excepté les deux ou trois premiers jours, nous prévoyons également une stabilité des prix», ajoute notre interlocuteur, dans une wilaya qui compte 62 marchés de proximité, dont 8 du type BATIMETAL, ont été réalisés par la direction du commerce, et 10 autres marchés qui ont fait l’objet de réhabilitation.

F. Zoghbi