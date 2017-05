Examen de fin de cycle primaire : confiance et détermination

La prochaine rentrée s’inscrit dans le cadre de la refonte pédagogique.

Les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire, session de mai 2017, se sont déroulées, hier, à travers tout le territoire national, avec la participation de plus de 760.000 élèves qui étaient répartis sur pas moins de 13.000 centres d'examen. La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a donné, en cette occasion, le coup d’envoi des épreuves, au sud du pays, successivement dans les wilayas de Béchar et de Tindouf.

Il faut savoir que les chiffres du ministère de l’Education nationale indiquent que se sont pas moins de 760.652 élèves — dont 47,93 % de filles – qui sont concernés par cet examen. Selon la même source, cette session connaît une hausse de 55.192 candidats par rapport à celle de l’année précédente.

Les candidats, répartis sur 13.688 centres d'examen ont été encadrés par 160.880 enseignants. Il est à rappeler, que comme de coutume, les candidats ont eu à passer en une journée, trois matières : à savoir la langue arabe et les mathématiques, durant la matinée, et la langue française, l'après-midi. Aussi, et tout comme cela s’est passé l’année scolaire dernière, les candidats ont subi les épreuves au sein même de leur établissement. Cette option a été « adoptée pour ne pas déstabiliser et perturber l'élève », comme expliqué par la ministre. Cela dit, les enseignants devant assurer l'encadrement devaient, pour leur part, se déplacer dans des centres d'examen autres que ceux où ils enseignent.

Dans une déclaration accordée à la presse en marge du coup d’envoi officiel des épreuves de fin de cycle primaire de la session 2017 donné à l’école primaire Daghmi-Ahmed de Bechar, la ministre de l’Education nationale a souligné que la prochaine rentrée scolaire (2017-2018) s’inscrit dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu et dynamique de l’application de la réforme du système éducatif. Et de poursuivre qu’à travers cette refonte, « nous voulons une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif ». Elle a mis également en avant les conditions qui sont réunies pour le déroulement de ces examens à travers le territoire national, avec la contribution de différents secteurs d’activités, des services de la santé et ceux de la gendarmerie et de la sureté nationales. La ministre qui s’est longuement exprimé à propos de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018 a fait état d’un vaste programme d’action, dont la prise en charge effective de la formation, selon les normes académiques requises, de l’ensemble des enseignants des trois paliers de l’enseignement et ce, dès le mois de juillet prochain, ainsi que l’édition de nouveaux manuels scolaires.



Prochaine rencontre avec les partenaires sociaux



La ministre a, en outre, annoncé, dans un point de presse, la tenue prochaine d’une rencontre avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de plusieurs documents inhérents à une meilleure prise en charge de l’école algérienne, notamment la mise à jour du règlement intérieur des établissements des trois paliers de l’enseignement, de même que la poursuite des actions et opérations de refonte du secteur dans le but d’une modernisation globale du secteur. Pour Mme Nouria Benghebrit, le déroulement de ces épreuves de fin de cycle primaire dans les meilleures conditions est la preuve du travail gigantesque accompli à ce jour en matière d’organisation de ce genre d’échéances scolaire en vue de la valorisation des efforts et de l’intelligence des élèves scolarisés. La ministre de l’Education nationale devait donner dans l’après-midi, le coup d’envoi des épreuves de l’après-midi de cet examen de fin de cycle primaire à partir de la wilaya de Tindouf.

Les parents rencontrés aux abords des établissements ont eux aussi affirmé leur contentement devant toutes les facilités mises à la disposition de leurs enfants, y compris les boîtes repas qui leur ont été servies à midi. Après avoir récupéré leurs enfants vers 15 heures, ceux-ci attendent maintenant les résultats dont l’annonce est prévue pour le 9 juin prochain.

Soraya Guemmouri

900 candidats étrangers

Mme Benghebrit a indiqué par ailleurs que «900 élèves étrangers de différentes nationalités, dont des Syriens, des Jordaniens et des Libyens, ont participé à cet examen», précisant que «ces candidats qui n'ont pas suivi de cours de langue française dans leur pays ont été dispensés de cette épreuve». Ont également participé à cet examen, 402 élèves aux besoins spécifiques et une centaine de candidats atteints de handicaps légers.

Répondant à une question sur la publication du sujet d'arabe sur les réseaux sociaux (Facebook), la ministre a confirmé ce fait, soulignant que cela s'est produit après le début de l'épreuve. Et d'ajouter que «le responsable est assurément une personne adulte», une pratique qu'elle considère comme étant «immorale». La ministre n'a pas exclu de poursuivre ce dernier en justice, affirmant : «Nous savons qui est le coupable, et l'avons identifié.» Elle a appelé à ne pas perturber les élèves, incitant ces derniers à poursuivre leurs efforts et à éviter les sites électroniques dont le but est de semer la confusion dans leur esprit. (APS)

Mascara

17.912 candidats



Le nombre de candidats avoisine les 17.912 dans 356 centres d’examen encadrés par 6.721 examinateurs, enseignants du primaire sur le territoire de la wilaya. Le lycée Mahieddine Ibn Mostefa Erraachidi de Mascara pour la correction des copies de cet examen de fin d’année qui mobilisera plus de 5.259 encadreurs et 226 cantines scolaires pour les candidats des 443 écoles primaires de la wilaya. Toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de l’ examen. Des dispositions particulières pour assurer le transport et la restauration aussi bien des candidats que le personnel d’encadrement des centres d’examens ont été prises pour la bonne marche de l’opération, ajoute notre source qui fait état de la stricte application des mesures de déroulement de l’examen contenues dans le dispositif mis à cet effet par l’ONEC.

A. Ghomchi

Tizi Ouzou

Dans de bonnes conditions

L’examen de la cinquième auquel ont participé 16.309 élèves, 8.490 garçons et 7.819 filles, s’est déroulé dans une ambiance normale à travers les 371 centres d’examen de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon le chargé de communication de la direction locale de l’éducation, Mohamed Tachaabount. Pour permettre aux élèves candidats une meilleure concentration, la direction de l’éducation a mobilisé au niveau de ces centres d’examens des médecins, psychologues ainsi que des agents de la protection civile, a précisé le chargé de communication, assurant qu’hormis la défection de 41 candidats, soit un taux de 0,25%, aucun incident n’est venu perturber le déroulement des épreuves. Les cantines scolaires ont également offert des repas améliorés aux candidats pour aborder en force l’épreuve de l’après-midi. Selon les candidats, les épreuves étaient à la portée de tous les élèves ayant suivi normalement leur cursus scolaire. Ils ont également mis en exergue les conditions favorables mises à leur disposition.

Bel. Adrar

Sétif

84.585 élèves composent



Dans la wilaya de Sétif, pas moins de 84.585 candidats tous cycles confondus ont composé dans les 786 centres d’examens qui ont été mis en place avec pas moins de 20.271 fonctionnaires du secteur, mobilisés pour l’encadrement et toutes les commodités réunies. En recevant au siège de la direction, les représentants locaux de la presse nationale, le directeur de l’éducation M. Bezala Abdelaziz, qui a animé un point de presse, n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’ensemble des préparatifs de ces examens qui remontent au début l’année, soulignant à cet effet les instructions émanant du ministère de tutelle et les décisions prises par le wali de Sétif pour traduire dans les faits, à travers les différents mécanismes mis en place, toutes ces instructions dans les zones même les plus reculées de la wilaya. « L’ensemble des centres d’examens et de correction sont prêts et toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises pour recevoir les candidats et faire que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions », soulignera-t-il avant de se pencher dans le détail sur chacune de ces échéances. C’est ainsi que pour l’examen de fin de cycle des études primaire, 608 centres d’examens ont été mobilisés pour recevoir les 35.586 potaches qui composeront dans leurs établissements respectifs et verront la mission de chef de centre confiée à leur directeur.

F. Zoghbi

Annaba

Des épreuves abordables



Ce sont 12.077 candidats, dont 9 élèves aux besoins spécifiques, qui ont subi, hier à Annaba, les épreuves de fin de cycle de l’enseignement primaire, a-t-on appris auprès de la direction de l’éducation de la wilaya. Pas moins de 201 centres d’examens ont reçu les candidats qui sont encadrés par 1.977 surveillants. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter les déplacements et la restauration des candidats. Les épreuves prévues dans la matinée consacrées à la langue arabe et les mathématiques, ont été apparemment à la portée de l’ensemble des élèves que nous avons interrogés. Ce qui a suscité une certaine satisfaction des parents, notamment les mères ayant accompagné leurs enfants jusqu’aux centres des examens. Les responsables et à leur tête le directeur de l’éducation, M. Ahmed Ayachi, qui s’attendent à un bon taux de réussite à cet examen comme lors des années précédentes où la wilaya d’Annaba a été classée parmi les premières régions du pays dans ce domaine.

Le collège d’enseignement moyen (CEM) Babou Cherif au chef-lieu de wilaya a été retenu pour abriter les corrections des épreuves de passage à la première année moyenne.

B. G.

Béjaia

Toute l’assistance nécessaire

C’est 15.907 candidats dont 7.560 filles issus des 561 écoles primaires qui ont subi hier les épreuves de l’examen de 5e qui leur permettra d’affronter à la rentrée scolaire prochaine le cycle du moyen. Les 15.907 candidats ont été répartis sur 321 centres d’examens et encadrés par 3.005 encadreurs. Par ailleurs 176 candidats issus des écoles privées de la wilaya ont subi les mêmes épreuves avec 26 autres candidats aux besoins spécifiques. Ces derniers ont été pris en charge dans des centres où ils ont bénéficié de l’assistance nécessaire. Selon, les services de la direction de l’éducation de la wilaya, toutes les conditions matérielles et humaines ont été réunies pour assurer un bon déroulement de l’examen. Les présidents des APC ont assuré le transport des candidats vers les centres d’examen. Le coup d’envoi a été donné hier matin à partir de l’école El Mokrani au chef-lieu de la wilaya de Bejaia, en présence des autorités de la wilaya.

M. Laouer