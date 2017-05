Forum d’El Moudjahid, Diabète et Ramadhan : Le médecin, premier mufti

«Jeûner ou ne pas jeûner ?» Si la question ne se pose pas pour les personnes en bonne santé, elle est récurrente pour les quelque 4 millions et demi de diabétiques recensés en Algérie, dont la majorité (60%) s’obstine à observer le jeûne, en dépit des mises en garde des médecins et de la dispense que leur accorde notre religion. Peut-on concilier diabète et Ramadhan ? Les éléments de réponse, en l’occurrence ce que dit le Coran, les indications et contre-indications médicales, ont été apportés, hier, au Forum d’El Moudjahid, à l’occasion de la campagne annuelle «Diabète et Ramadhan», initiée par l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger.

Hypoglycémie, déshydratation, déséquilibre glycémique… le jeûne pour un diabétique, présente de grands risques. Si notre religion donne une réponse très claire, il n’en demeure pas moins que les malades, par ignorance ou par déni de l’interdiction, ne prennent pas en compte l’avis du médecin. Résultat, à partir de la première semaine du mois sacré, un grand nombre de malades finit dans les services d’urgence des hôpitaux. Ce qui en dit long sur les réticences injustifiées des uns et des autres aux avis médicaux. Ces patients choisissent de respecter le quatrième pilier de l’islam aux dépens de leur santé, car ils restent convaincus que jeûner est un signe fort d’appartenance à la religion. Et justement, pour sensibiliser les malades sur les conséquences d’une telle obstination, l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, qui compte 31.000 adhérents, dont 30% sont des enfants, organise, depuis quatre années, des campagnes d’information. L’objectif est d’expliquer aux malades, que le seul mufti pour l’observation du jeûne ou non, doit venir du médecin traitant. En plus des sorties sur le terrain, des journées d’information dans les espaces publics, le président de l’Association Fayçal Ouhhada, a choisi le centre de presse d’El Moudjahid, pour animer une conférence sur le Diabète et le Ramadhan, portant sur le côté médical et religieux. Une conférence animée par deux spécialistes, le docteur Fethi Cherif, le docteur Habitouche Abdelhafid, et cheikh Saïd Boudjenane, imam à la mosquée de la cité El Afia. Pour le docteur Habitouche, le jeûne est formellement interdit pour les malades atteints du diabète de type 1. C’est-à-dire la catégorie des insulo-indépendants. « Pour le diabète de type 2, il est parfois permis de jeuner... mais, le médecin peut respecter le choix de son patient, cependant il doit l’accompagner et lui prodiguer des conseils », explique le médecin de la maison du diabétique du Ruisseau. Dans ce sillage, il dira que cette décision doit être anticipée et accompagnée par un suivi médical adapté à chaque malade. En fait les diabétologues, sont tenus de donner des prescriptions aux diabétiques jeûneurs et non jeûneurs. Contrairement à ce que l’on croit, même les diabétiques qui prennent en considération les conseils des médecins doivent être assistés. Il est connu, les changements enregistrés, durant ce mois, peuvent engendrer des risques de déséquilibre glycémique important chez les diabétiques, ce qui peut rendre la prise en charge de la maladie plus complexe, voire être la cause d’un grand nombre de décès. Le docteur Fethi Cherif, confirme, que le jeûne peut être la cause de décès chez les diabétiques. Et même s’il ne dispose pas de chiffres, il dit qu’il suffit de voir le grand nombre de malades qui se présentent dans les services d’urgence des hôpitaux. A la question de savoir « comment bien gérer son diabète pendant le mois du Ramadhan », le docteur Habitouche a expliqué, qu’il est très important de préserver une bonne hygiène de vie et un bon suivi de sa maladie durant et après le mois de Ramadhan, car l’organisme d’une personne vivant avec un diabète est complètement perturbé durant le Ramadhan.

Pour le spécialiste, il est indispensable de consulter son médecin traitant deux mois avant le mois ramadhan. D’abord pour voir avec lui s’il est possible de jeûner. Dans le cas ou ce dernier se prononcerait en faveur du jeûne, il faut adapter les prises médicamenteuses et anticiper les éventuels problèmes.



« Le jeûne prescrit pour les personnes en bonne santé »



Jeûner ne présente aucun danger pour la santé. Il n’est pas indiqué pour certaines personnes qui se voient incapable d’accomplir ce 4e pilier de l’islam. Selon les préceptes de notre religion, le jeûne n’est obligatoire que pour les personnes en bonne santé, a expliqué le Cheikh Said Boudjenane, imam à la mosquée d’El Afia. Pour cet homme de culte, il est autorisé aux personnes malades de ne pas jeûner si ce dernier est susceptible de nuire à leur santé.

Notre religion, est ferme sur cette question, et des versets coraniques le confirment. C’est une grande erreur, dit-il de s’efforcer de jeûner (malgré un handicap) notamment les malades qui le trouvent pénible et auxquels ils portent préjudice et qui, malgré tout cela, refusent de cesser le jeûne. « Nous disons à ceux-là qu’ils ont tort, dans la mesure où ils déclinent l’honneur qu’Allah le Puissant et Majestueux leur a réservé, la dispense qu’il leur a accordée, et font du tort à eux-mêmes ». Notre religion permet aux malades de compenser en versant une « fidya », l’équivalent de 100 DA par jour.

En somme, en pratique, le respect du Ramadhan est donc possible, dans le cas d’un diabète de type 2 bien contrôlé, et chez les patients qui ne présentent aucune des complications qui peuvent être liées à la maladie.

Nora Chergui