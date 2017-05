Cimenterie d’Oggaz : Campagne de dépistage du diabète

La santé et la sécurité est la première valeur d’entreprise du Groupe LafargeHolcim avec un objectif de 0 accident chez nos collaborateurs et sous-traitants. C’est le sens de ces deux semaines de sensibilisation au sein de l’ensemble du Groupe LafargeHolcim à travers le monde pour mobiliser ses collaborateurs autour de la Santé & Sécurité et de s’approprier les meilleures pratiques pour contribuer à atteindre cet objectif. Cette année le thème est « Stop aux imprudences ». Pour honorer cette occasion, la cimenterie d’Oggaz, organise durant ces deux semaines plusieurs ateliers de travail en impliquant tous ses employés et sous-traitants, ainsi que des actions de proximité et de solidarité humaine pour le bien-être des populations avoisinantes. Deux campagnes de dépistage ont vu l'adhésion d'un nombre important de la population locale du village Ahl Ounnane, daïra d'Oggaz », à savoir le dépistage des pathologies chroniques HTA, diabète et prostate, organisées les 10 et 17 mai. Quelque 150 personnes de tous âges ont pu bénéficier de ces deux campagnes, grâce au personnel médical de la cimenterie d’Oggaz. Notre ambition est donc de viser le zéro accident en créant un environnement sécurisé pour nos collaborateurs, nos sous-traitants, nos clients et toutes les communautés avec lesquelles nous travaillons.

A. Ghomchi