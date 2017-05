E-santé : Vers l’élaboration d’une stratégie nationale

« L'e-santé est une option qui revêt une importance particulière pour l’Afrique. Les pays africains devront acquérir de meilleures connaissances, et gagner en savoir-faire dans la santé », tels sont les propos tenus, hier, par le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, le professeur Bah Keita qui a présidé le séminaire sur la santé numérique, ayant pour thème : « renforcement du système de santé en Algérie : enjeux et perspective », a fait savoir que les résolutions de l’assemblée mondiale de la santé WHA58.28 (2005) et WHA66.26 (2013) sur la e-santé invitent les Etats membres a élaborer une stratégie et édicter les normes d’inter-opérabilité et de portabilité. « Du point de vue de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le secteur de la santé doit inévitablement intégrer les TIC dans ses activités vu les avancées technologique, les investissements économiques, et les évolutions socioculturelles », a-t-il dit. Pr. Keita a affirmé que le développement de la e-santé figure parmi les axes prioritaires définis par les autorités et afin d’accompagner le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, dans son projet de numérisation du secteur de la santé SIHATIC « le but de cette rencontre est le renforcement de la collaboration entre les partenaires et partage d’expériences et de bonnes pratiques en e-santé », a-t-il assuré.

S’agissant des objectifs de ce séminaire, le représentant l’OMS a indiqué que ce séminaire va fournir des informations actualisées sur le processus d’élaboration d’une stratégie nationale en matière d’e-santé. Et de permettre aux participants issus de secteurs différents de partager les expériences et les bonnes pratiques. « L’e-santé nécessite des approches participatives, impliquant une large palette d’acteurs, des professionnels de santé bien sûr, au régulateur public en passant par les industriels concepteurs de solutions numériques », a-t-il souligné.



SIHATIC : l’informatisation du dossier médical du patient permettra une meilleure prise en charge



Pour sa part, le directeur des systèmes informatiques au ministère, M. Abdelkader Hadj Miloud, a fait remarquer que le ce projet SIHATIC — qui vient d’être entamé dans sa phase organisationnelle — vient ainsi jeter les jalons, de facto, du système e-santé en Algérie, inaugurant ainsi le processus de la transformation numérique du secteur. « SIHATIC est un projet qui a pour objectif principal de doter les structures en charge de la santé d’un système d’information et de communication automatisé, intégré et global permettant de créer, mettre à jour, partager et exploiter les informations relatives au système de la santé », a-t-il souligné.

M. Hadj Miloud signale que ce projet s’articule sur trois acteurs essentiels : le patient, le praticien et le décideur. S’attardant sur le premier axe du projet, le responsable notera que l’amélioration de la prise en charge du patient passe, notamment à travers le déploiement des solutions de télémédecine, ainsi que la généralisation de l’utilisation des systèmes d’information partagés entre les structures de santé dépositaires d’expertise et de savoir-faire dans les différents domaines cliniques et celles n’en disposant pas. Toutes ces actions sont à même d’améliorer davantage « le volet équité pour l’accès aux soins et de réduire sensiblement le nomadisme sanitaire ».

Le conférencier fera remarquer également que l’informatisation du dossier médical du patient permettra une meilleure prise en charge de ce dernier et ce, par la qualité des informations stockées et leur disponibilité, instantanément et en temps réel, entre les professionnels de la santé. Par sa nature, a-t-il dit, le projet SIHATIC fait appel à nombre de compétences de différents départements ministériels ; ce qui lui confère une dimension intersectorielle traduisant la démarche du gouvernement en matière de l’e-gouvernement. Parmi les secteurs identifiés, figurent notamment l’intérieur et les collectivités locales (pour l’identification des patients à travers le fichier d’état civil), le travail et la sécurité sociale (contractualisation) et le MDN (harmonisation des référentiels de la santé et de la e-santé à l’effet d’instaurer une interopérabilité entre des systèmes des deux ministères). D’autres ministères sont identifiés pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre de ce projet, à l’image du ministère de la Justice (réglementation et éthique), le MPTIC (expertise TIC et accompagnement financier à travers le FAUDTIC), ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (pour l’accompagnement et le développement des modules SIHATIC et la formation dans la e-santé).

Contacté par Skype, l’expert en e-santé au bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, Pr. Housseynou Ba a fait savoir que le développement de l’e-santé est un processus transversal, poussant au dialogue entre un médecin et un informaticien, entre les pouvoirs publics et le secteur privé, et au sein même du secteur privé entre de nombreux métiers pour le développement d’un service donné (éditeurs de logiciels, opérateurs de télécommunication, hébergeurs de données…). « Les perspectives de développement de l’e-santé dans un pays dépendront donc étroitement de sa capacité à organiser ce dialogue pluri-acteurs », a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif