Éclairage: Simple formalité

Tous les indicateurs qui ont précédé la réunion du comité technique de suivi de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la production, prévu, aujourd’hui, à Vienne, convergeaient déjà vers un consensus quant à la reconduction de l’accord du 30 novembre 2016. L’Opep et ses partenaires, engagés dans un processus de limitation de leurs quotas de production pour remonter les cours du Brut sont censés, par conséquent, prolonger l’accord de neuf mois supplémentaires, soit jusqu’à la fin du premier trimestre 2018. Dimanche dernier, le ministre saoudien du Pétrole a déclaré que, «deux ou trois producteurs», pourraient rejoindre la démarche soutenue d’avance par l’Algérie, le Venezuela, l’Irak, la Russie, l’Arabie saoudite et l’Iran. Le cartel qui œuvre à rétablir l’équilibre du marché pétrolier, tente également, par le biais de l’initiative, à restituer son rôle de régulateur du marché en s’alliant à d’autres producteurs influents, dont la Russie. L’organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires qui se sont engagées, fin 2016, à réduire leur production de 1,8 million de barils par jour, à partir de janvier 2017, à raison de 1,2 mbj par l’Opep et 600.000 bpj, par les onze pays hors-Opep (Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan et Sud Soudan) balisent ainsi la voie à une stratégie nouvelle basée sur la préservation des intérêts communs, et une meilleure réaction par rapport aux mutations du marché. L’Algérie qui est le principal initiateur de l’action de l’Opep s’est déclarée confiante quant à l’issue de la réunion d’aujourd’hui. Notre ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, qui s’est rendu à Vienne, où il prend part à la réunion du haut comité de monitoring conjoint Opep et non Opep, ainsi qu’à la 172e conférence ministérielle de l’Opep et à la conférence ministérielle Opep et non Opep, a affirmé qu’une prolongation de l’accord de neuf mois supplémentaires est convenable. D’ores et déjà, on peut imaginer qu’un accord Opep-non Opep pour une prolongation de la réduction de la production de pétrole relève d’une simple formalité au regard de l’adhésion massive à ce principe. Pour rappel, et conformément aux engagements induits de l’accord de l’Opep, l’Algérie, avait entrepris une réduction de sa part de production de pétrole de 50.000 barils par jour, à compter du 1er janvier 2017 pour une première période de 6 mois.

D. Akila