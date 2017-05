Mourad Preure, expert en pétrole : « L’Algérie doit se positionner en acteur »

Tous les indices indiquent que l’Opep et ses partenaires parviennent à renouveler leurs limitations de production de pétrole au moins jusqu’à la fin 2017, lors de réunions, aujourd’hui, à Vienne. Pour Mourad Preure, expert en la matière, l’accord n’attend que confirmation, compte tenu du large consensus qu’il a engendré

L’Algérie, qui prend part à cette rencontre, «doit, dans l’immédiat et à court terme, opérer un renversement de perspectives stratégiques en s’affirmant non comme une source d’hydrocarbures, mais comme acteur». Enchaînant, l’expert relève l’intérêt de renforcer les capacités de Sonatrach. Dans le nouvel ordre mondial, dit M. Preure, c’est la puissance des compagnies nationales, et non les réserves ou les productions, qui déterminent les contours de l’industrie pétrolière. A une question de savoir si l’Algérie a sa place dans ce nouveau modèle, l’expert relève que «notre pays doit la convoiter». A propos de Sonatrach, il dira qu’elle doit «intégrer les top 10 des entreprises mondiales». D’autre part, le spécialiste réitère qu’entre 2020 et 2025, un choc pétrolier surviendra comme un corolaire du déficit d’offre par rapport à la demande. Et estime qu’au-delà de l’importance de la réunion de Vienne, «il ne faut s’attendre à ce que l’Opep soit une solution». Le marché pétrolier s’apprête donc à vivre une étape décisive. La tendance s’avère favorable aux objectifs de l’Opep et ses partenaires dans leur projet de reconduction de l’offre. Arrivé à Vienne, M. Bouterfa a confirmé que l’Opep va discuter d’une prorogation au même niveau pour neuf mois de son accord. «Neuf mois, ça me paraît bien», a-t-il lancé aux journalistes. L’Arabie saoudite, en sa qualité de chef de file de l’Opep, s’est déjà prononcée en faveur de cette option. A plusieurs reprises, le ministre saoudien de l’Energie, Khaled Al-Faleh, s’est dit confiant sur la perspective d’une prolongation des quotas de production de pétrole. Même tempo pour d’autres pays du Golfe, membres de l’Opep. A commencer par l’Irak, deuxième producteur de l’organisation, qui a déclaré tout récemment ne pas s’attendre à rencontrer d’opposition au sein de l’organisation pour prolonger l’Accord de la fin de l’année dernière. Premier producteur mondial, la Russie (non membre de l’Opep) s’est dit, elle aussi, partante pour renouveler l’expérience. Autant d’atouts qui confirment la reconduction dudit accord. Les experts n’écartent pas l’influence du contexte géopolitique sur la décision finale. Pour rappel, l’Opep et les pays producteurs hors Opep avaient convenu, en décembre 2016 à Vienne, d’un accord, le premier du genre depuis une quinzaine d`années, pour agir ensemble en réduisant leur production d’un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 2017 à raison de 1,2 mbj par l’Opep et 600.000 bj par onze pays hors-Opep. La prolongation de l’accord permettra aussi aux stocks de revenir à leur niveau moyen fin 2017, ce qui soutiendra la remontée des cours du brut.

Fouad Irnatene