Evaluation du marché énergétique : L’Algérie propose la mise en place d’un comité OPEP - non-OPEP

«L’Algérie propose la mise en place d’un comité OPEP - non-OPEP d’évaluation du marché énergétique afin de renforcer la coordination entre les pays producteurs», a indiqué, à Vienne, le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, dans une déclaration à la presse.

La mission d’un tel comité, s’il venait à être créé, sera plus large que celle du comité ministériel de suivi de l’accord OPEP-non OPEP chargé uniquement d’examiner le niveau du respect des engagements des pays producteurs, a expliqué M. Boutarfa. «Nous avons besoin d’évaluer le marché de manière plus globale et regarder l’impact de toutes les offres d’énergies notamment les renouvelables ainsi que le gaz et le pétrole de schiste, afin de pouvoir discuter entre producteurs et voir quelles mesures peuvent être raisonnablement prises», a-t-il soutenu. M. Boutarfa a souligné, à ce propos, que plusieurs pays, notamment la Russie et l’Arabie saoudite, voyaient la proposition algérienne «d’un bon œil et la trouvaient «intéressante». Concernant l’accord de réduction de la production signé en décembre dernier à Vienne par les pays OPEP et non OPEP, le ministre a constaté qu’il avait commencé à influencer le marché physique mais devrait continuer au-delà de décembre 2017 pour atteindre pleinement ses objectifs. «Les résultats de l’accord ont mis du temps. L’augmentation des prix sur les trois premiers mois de 2017 s’explique plus par l’effet psychologique de l’accord que par un effet réel du marché. Les fondamentaux du marché n’ont pas vraiment été modifiés durant ces mois, mais maintenant oui, le marché physique commence à répondre», a-t-il soutenu. Selon le ministre, l’impact de l’accord va être ressenti davantage, au regard des indices hebdomadaires des stocks pétroliers qui ont nettement chuté ainsi que de l’augmentation de la demande attendue sur les mois prochains. Cette tendance s’explique notamment par le niveau «appréciable» du respect des engagements des pays concernés par cet accord, en vigueur depuis janvier 2017, et qui a atteint 92% par les producteurs hors OPEP et 100% par les producteurs OPEP. «C’est un résultat très positif», s’est-il réjoui, en rappelant que «certains croyaient que l’accord n’allait pas être respecté». L’objectif visé «immédiatement» est de maintenir les cours de pétrole entre 50 et 60 dollars, a fait valoir M. Boutarfa, en expliquant qu’en Algérie, «nous avons toujours dit qu’avec cette (fourchette des cours), on serait heureux. On verra par la suite comment va évoluer le pétrole de schiste». «Le marché attend aujourd’hui à ce qu’on aille au-delà de décembre 2017», a-t-il avancé en mettant en exergue la nécessité pour les pays producteurs d’être «pragmatiques, dynamiques, proactifs, plus à l’écoute du marché et de s’adapter très rapidement». Et c’est dans ce sens que l’Algérie propose la mise en place d’un comité OPEP-non OPEP d’évaluation du marché énergétique afin de renforcer la coordination entre les pays producteurs.

M. Noureddine Boutarfa, s’est entretenu à Vienne avec ses homologues de l’Arabie Saoudite, M. Khalid Al-Falih, du Qatar, M. Mohammed Bin Salah Al-Sada, et de l’Equateur, M. Carlos Pérez. Ces rencontres se sont tenues à la veille de la 172ème conférence ministérielle des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévue aujourd’hui dans la capitale autrichienne. M. Boutarfa et ses homologues se sont ainsi félicités du niveau de conformité des pays OPEP et non OPEP aux engagements contenus dans la déclaration de coopération qu’ils avaient signés lors de la conférence ministérielle OPEP et non-OPEP en décembre 2016. Ils se sont dits «satisfaits» des efforts déployés et maintenus par les pays OPEP et non OPEP qui ont ainsi envoyé un fort signal témoignant de leur engagement et volonté de stabiliser les marchés pétroliers sur le moyen et long termes. Dans ce sens, ils ont mis en avant la nécessité de prolonger l’accord OPEP et non OPEP pour une durée supplémentaire de neuf mois à compter de juillet 2017. Ils se sont également montrés «favorables à la proposition algérienne de maintenir le cadre de coopération et de dialogue OPEP et non OPEP pour l’année 2018.