Groupement d’intervention de Sidi Ghiles : Un rôle d’importance dans la sécurisation des infrastructures sensibles

Le commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, a affirmé lors de l’inauguration du siège du groupement d’intervention de Sidi Ghiles (à l’ouest de Tipasa) le rôle important de cette unité dans la sécurisation des infrastructures sensibles, dont le grand port commercial prévu à la réalisation dans la région de Hamdania, à Cherchell. Le général major Menad Nouba a particulièrement insisté auprès des cadres de ce corps d’armes, présents sur place, sur l’importance du rôle du groupement d’intervention de Sidi Ghiles dans la sécurisation des infrastructures sensibles, à l’instar du projet du futur grand port commercial prévu dans la région de Hamdania. A noter que Hamdania, une région à cheval entre Tipasa et Cherchell, s’apprête à accueillir la réalisation d’un grand port commercial, d’une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs de 20 pieds/an et de 28 millions de marchandises diverses. Le projet est doté d’un investissement global de 3,3 milliards de dollars au titre d’un crédit chinois à long terme. Le général major Menad Nouba a procédé à l’inauguration des sièges du groupement d’intervention et de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Ghiles, ainsi que d’une autre brigade à Hameur El Ain, portant ainsi le taux de couverture sécuritaire, par la Gendarmerie nationale, dans la wilaya à 85,7 %. Le général major Nouba qui effectue une visite d’inspection dans les wilayas du Centre, relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale de Blida, est également attendu à Bouira et Msila, où (Msila) il rencontrera demain les cadres et responsables des unités opérationnelles des wilayas sus-citées.