Lutte contre le crime organisé : Le professionnalisme de la Gendarmerie nationale salué

La directrice de la coopération internationale au ministère français de l'Intérieur, Sophie Hatte, a salué à Alger, lors de sa rencontre avec le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, «l'expérience et le professionnalisme de la Gendarmerie nationale en matière de lutte contre la criminalité et le crime organisé» Mme Hatte s'est félicitée des «niveaux exceptionnels atteints en matière de coopération entre la gendarmerie algérienne et son homologue française» indique un communiqué de la Gendarmerie nationale, ajoutant que la responsable française avait «salué l'expérience et le professionnalisme de la gendarmerie algérienne en matière de lutte contre la criminalité et le crime organisé» Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, l'état de coopération commune ainsi que les voies et moyens de sa promotion par les gendarmeries algérienne et française dans les domaines d'intérêt commun, en matière de lutte contre la criminalité dans toutes ses formes.