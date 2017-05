Modernisation des Forces navales, M. Gaïd Salah : « Des résultats concrets »

Les résultats concrets obtenus sur le terrain et les grandes étapes parcourues, ces dernières années, dans le domaine de la modernisation rationnelle et lucide des Forces navales, s’avèrent «inéluctables et évidents», a soutenu, hier à Alger, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, et ce «grâce au soutien indéfectible et aux orientations de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en deuxième lieu, grâce à la veille rigoureuse et à l’importance majeure conférées à la concrétisation du plan de développement et de modernisation global et cohérent des Forces navales et des autres forces de l’ANP», a indiqué M. Gaïd Salah, lors de sa visite de travail au Commandement des Forces navales.

«Cette vision clairvoyante et prospective des actions au sein de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale et la bonne lecture de ses impératifs, ainsi que la bonne volonté, le travail laborieux et l’ardent désir à faire réussir et aboutir tout acte portant le bien de nos forces armées et de notre patrie, sont tous des facteurs qui nous motivent pour atteindre ces résultats positifs, à travers lesquels, nous voulons persévérer dans l’acquisition des segments de force et des facteurs de réussite, tout en les mettant convenablement et correctement au diapason des évolutions effrénées que connait le monde d’aujourd’hui», a-t-il ajouté. Il a relevé, dans ce sillage que «c’est grâce à l’aide d’Allah le Tout-Puissant et à la démarche dévouée et honnête que nous avons toujours adoptée ces dernières années, que nous avons pu atteindre ces niveaux les plus avancés de développement et de modernisation de nos Forces navales et des autres forces de l’ANP». Le général de corps d’Armée a effectué cette visite de travail au Commandement des Forces navales, afin de s’enquérir du degré d’exécution du plan de développement des Forces visant à promouvoir et moderniser la flotte navale. Après la cérémonie d’accueil, le général de corps d’Armée a observé un moment de recueillement en hommage au chahid Souidani Boudjemâa dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces navales, pour déposer, ensuite, une gerbe de fleurs sur la stèle du chahid et réciter la Fatiha sur son âme et pour celles de tous les martyrs de l’Algérie. En compagnie du général-major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces navales, le général de corps d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments des Forces navales, durant laquelle une minute de silence a été observée à la mémoire des trois officiers, membres de l’équipage de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage, martyrs du devoir national, ayant rendu l’âme le 21 de ce mois de mai, suite à un tragique accident, tout en réitérant ses sincères condoléances et sa compassion avec les familles des victimes. «C’est avec grande conviction et totale foi en la providence d’Allah et en notre destinée, que je prie pour les âmes des martyrs du devoir national, qui ont rendu l’âme le 21 de ce mois de mai lors du drame qui nous a tous bouleversés, suite au tragique accident dont l’hélicoptère de sauvetage et de recherche des Forces navales a fait l’objet, pendant une séance d’entraînement nocturne», a-t-il souligné. «Je prie pour leurs pures âmes, et j’adresse mes sincères condoléances, ma compassion et tout notre soutien aux familles des victimes, que je considère comme symbole de dévouement, de labeur et d’effort assidu», a-t-il ajouté. «Je prie le Tout-Puissant, en ces jours sacrés imprégnés des prémices du mois de Ramadan, d’accorder sa sainte miséricorde à leurs âmes, force et courage pour leurs familles. Je ne pourrais conclure sans saluer l’attention particulière portée par le lieutenant-colonel Bacha Riad, commandant de bord de l’hélicoptère, ainsi que tout son équipage à épargner de tout dégât nos frères concitoyens habitants la zone où a eu lieu l’accident», a-t-il dit. «Ce sont des vertus familières aux éléments de l’ANP, qui héritent leurs valeurs d’abnégation et de dévouement de leurs nobles aïeux de l’Armée de libération nationale. Ces martyrs qui ont reçu de son excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, toutes les expressions de condoléances et de compassion, dans sa lettre adressée au commandement de l’ANP», a-t-il encore indiqué. A l’occasion, il a été procédé à la lecture de la lettre de condoléances adressée par son excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale au Commandement de l’ANP et à travers lui aux familles des victimes. «Le destin a choisi de prendre à l’Institution militaire et au peuple algérien trois de ses enfants prodiges d’officiers de l’ANP, dans un tragique accident lors du crash de leur hélicoptère, qu’Allah le Tout-Puissant leur accorde Sa sainte miséricorde et les accueille en Son vaste paradis aux côtés de ses vertueux fidèles», a lu le général de corps d’Armée le message du Président de la République. «Ces jeunes officiers qui étaient au service du devoir sacré veillant, aux côtés de leurs collègues à travers les quatre coins de notre vaste pays, à sécuriser et protéger nos frontières, à garantir la sécurité de notre peuple et à défendre notre espace aérien, ont été choisis par Allah le Tout-Puissant pour rendre l’âme en tant que martyrs du devoir lors de ce dramatique accident», a-t-il soutenu. «J’adresse, en mon nom ainsi qu’au nom du peuple algérien, avec des cœurs fervents et résignés à la volonté d’Allah et de sa providence, nos plus sincères condoléances et nos pensées affectueuses à leurs honorables familles et proches et au Commandement de l’ANP. Je prie Allah le Tout-Puissant de les combler de sa miséricorde, de leur réserver une place méritée parmi les chouhada et les nobles fidèles, comme je L’implore d’apporter patience, force et courage à leur familles, amis et compagnons de l’ANP, que le Tout-Puissant écoute et exauce nos prières», a-t-il souligné. «Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent, lorsqu’un malheur les frappe : «Certes, nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons !». Ceux-là reçoivent de leur Seigneur des bénédictions et une miséricorde, et ceux-là sont bien dirigés», a-t-il encore ajouté. Le général de corps d’armée a procédé, ensuite, à l’inspection de la frégate El-Moudamir, numéro d’enseigne 911, où il a inauguré ce bâtiment de guerre qui dispose des technologies de pointe les plus modernes et de haute précision dans le domaine militaire naval, capable d’intervenir dans un large champ d’action pour l’exécution de diverses missions.

Ce navire vient renforcer nos forces navales dans le cadre du plan de développement ayant pour but de moderniser notre flotte navale, optimisant ainsi les capacités de défense de l’ANP. Le général de corps d’armée a visité les différents compartiments de la frégate, où il a reçu d’amples explications sur ses composants, ses spécificités et son armement, dont deux hélicoptères dédiés à de différentes missions de combat et de sauvetage. Ensuite, le général de corps d’armée s’est adressé à l’équipage du navire, les félicitant de cette importante acquisition et rappelant les efforts consentis pour développer et moderniser nos Forces navales, et ce, «conformément aux orientations de son excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale. A l'issue, le général de corps d'Armée a donné des orientations au commandement et à l'ensemble de l'équipage de la frégate, les incitant à veiller à sa maintenance continue, conformément aux normes prescrites, afin de préserver sa disponibilité opérationnelle au plus haut niveau.

Le général de corps d’Armée a écouté ensuite les interventions des membres de l’équipage de la frégate qui ont exprimé leur fierté d’opérer à bord de cette importante acquisition des Forces Navales et leur «immuable» engagement à défendre la souveraineté des eaux territoriales du Pays.

APS