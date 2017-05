Coupe de la CAF (phase de poules-2ème journée), Hier au stade du 5 Juillet, MCA 2 CSSfax (Tunisie) 1 : Sensationnel mouloudia !

Une rencontre très importante pour prendre la première place du groupe B. Un nul serait suffisant pour les tunisiens de Sfax pour l'assurer. Les mouloudéens, par contre, doivent impérativement gagner pour "chasser" leurs adversaires du jour de la première loge.

C'est devant un public assez nombreux et surtout enthousiaste que débutera cette empoignade entre algériens et tunisiens. Ce fut toujours difficile et serré entre les deux protagonistes. Opérant par des "contres", les tunisiens se montrent assez percutants en ce début de match avec deux occasions coup sur coup qui ont failli faire mouche devant une défense du MCA qui se laisse faire et qui n'arrive pas à dégager son camp. Seul Mansouri parvient à tenir la comparaison ou presque. Sur un centre impeccable de Hachoud, Nekkache de la tête ne trouve pas le cadre (18'). Les poulains de Mouassa avaient face eux un adversaire qui pratique un superbe football et qui est très solide en défense et prônant un schéma tactique judicieux. Toutefois, sur une action rondement menée par le MCA, Derrardja adresse un centre millimétré sur Nekkache qui ne laissera aucune chance au gardien El Djeraïdi. C'était très beau ! (25').. Les tunisiens répliquent par Ndoye qui a failli rétablir l'équilibre si ce n'était Chaouchi qui dévie en corner (31'). . Ce n"était que partie remise puisque sur une balle mal repoussé par Karaoui, Aouadi sans amortir sa balle trompe Chaouchi des 20 mètres. Un but sensationnel ! Tout est ainsi relancé.

En seconde mi-temps, les algériens reviennent avec de meilleurs arguments et sur un corner, d'un heading, Karaoui avait scorer (48'). Le jeu et plus plaisant, mais les présents ont besoin de buts. Entreé de Gourmi à la place de Mansouri (65') dans l'optique de "décoder" cette solide défense tunisienne.Juste après, Hachoud bien placé et en force corse la note (67'). Dans le dernier quart d'heure, il y eut l'expulsion de Ndoye suite à une agression sur Bouhenna. Il faut dire que les mouloudéens surtout après que l'arbitre égyptien ait fermé les yeux sur une faute de main d'un joueur du CSSfax. Ils jouent mieux et leur domination est tout à fait logique. Une victoire amplement qui permet au MCA de prendre les rênes du groupe B avec 4pts.

HAMID G