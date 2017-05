Route transsaharienne : Avancement tributaire des capacités financières de chaque État

Invité à la Chaîne III, le secrétaire général du Comité de liaison de la route Transsaharienne, Mohamed Ayadi, a indiqué, de prime abord, qu’il ne reste plus qu’un segment de 200 km à terminer, pour raccorder l’Algérie au Mali, et un second de 10 km, pour joindre le Niger. Pour le Mali, il fait savoir que certains problèmes ont empêché les travaux d’aller au rythme escompté, d’où la naissance d’un second plan de développement, après celui de 2010. «Il fallait un plan d’aménagement pour le nord du Mali, entre Gao et Kigali, où le sous-équipement est palpable», dit M. Ayadi, ajoutant que cette «route doit être rentable». Concernant l’Algérie, il précise que dans le nouveau modèle économique de croissance, il y a exigence à démontrer l’efficacité de la rentabilité de l’investissement. Il va sans dire qu’avec des échanges commerciaux ne dépassant pas les 3%, s’impose pour l’Algérie, comme l’affirme M. Ayadi, une politique et une stratégie efficaces à mettre en place, «pour prendre réellement une part de ce marché». Prévue pour relier Alger à Lagos, la capitale du Nigeria, un premier tronçon de la route Transsaharienne, long de 1.700 km, joignant la ville de Tamanrasset, est opérationnel depuis quelques années déjà. L’invité de la radio relève le «soutien fort des institutions, conscientes du rôle et de l’importance de ce projet qui constitue un vecteur d’intégration économique régionale». Enchaînant, l’invité de la radio signale qu’en dépit de difficultés internes, le Mali, le Niger et le Tchad sont en train de poursuivre leurs chantiers pour joindre leurs pays à cette méga-infrastructure routière. Si toutes les institutions s’intéressent à l’avancement du projet, leur contribution à sa construction demeure tributaire de leurs «capacités financières». À ce sujet, il rappelle que si, par exemple, le Nigeria a réalisé la presque totalité de la partie qui lui revient, il n’en est pas de même pour le Mali et le Niger qui, en plus de ne pas disposer des mêmes moyens logistiques sont, de surcroît, en butte à une situation instable créée par la présence de groupements terroristes. Parmi les conclusions, il a été relevé que l’un des importants avantages de la route, c’est qu’elle permet de faire du «porte à porte», contrairement au train «qui n’est pas du tout rentable», si on le compare aux très nombreuses dessertes que permet la première option sur un temps déterminé.

Fouad Irnatene