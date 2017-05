OMS : Tedros Adhanom Ghebreyesus, nouveau DG

L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu hier nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'emportant au 3e tour devant le Britannique David Nabarro. C'est la première fois qu'un Africain va diriger l'OMS, une des agences de l'ONU les plus puissantes. «C'est un jour historique pour l'Éthiopie et pour l'Afrique», s'est exclamé, à l'issue du vote, l'ambassadeur éthiopien auprès de l'ONU à Genève, M. Negash Kibret. Le nouveau chef de l'OMS, une des plus influentes agences des Nations unies, dont le siège est à Genève, prendra, le 1er juillet, la succession de Dr Margaret Chan (Chine), qui a dirigé l'institution pendant 10 ans. L'ex-ministre éthiopien de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme, âgé de 52 ans, était arrivé déjà en tête du premier et du 2e tours, mais n'avait pas obtenu la majorité des deux-tiers des voix requises. Son challenger, le Dr David Nabarro, 67 ans, a été envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Au 1er tour, trois candidats se sont affrontés, mais celui qui a obtenu le moins de voix a été éliminé. Il s'agissait de la cardiologue et ancienne ministre de la Santé pakistanaise, le Dr Sania Nishtar. (APS)