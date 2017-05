Baba Merzoug et Henri Vergès

L’ex-espion en chef français, Yves Bonnet, sort encore une fois de sa réserve avec un livre sur la période noire du terrorisme en Algérie, et surtout l’affaire des moines de Tibhirine. Sur le plateau de TV5, l’ancien directeur de la DST démonte les hypothèses farfelues sur la tragédie des cisterciens, encense les relations entre les services de renseignement, fustige et met au jour le lobby anti-algérien, et se lance dans une plaidoirie pour la restitution de Baba Merzoug à l’Algérie.

Pour M. Bonnet, fort d’une longue expérience dans la guerre de l’ombre, il est complètement farfelu de penser un instant que le drame de Tibhirine en 1996 fut une «machination», mais comme cela avait donné du grain à moudre aux nostalgiques de la colonisation, l’histoire a pris des proportions exagérées et a fini par semer le doute dans une certaine opinion publique. Il rappelle en passant que les relations entre l’église catholique d’Algérie, le gouvernement algérien et l’État algérien n’ont jamais été affectées, et que les hommes de foi ont aussi payé un lourd tribut au terrorisme. Il évoque la mémoire, sans le citer, d’Henri Vergès, l’ancien directeur d’école de Ghermoul, chez lequel ont étudié des dizaines de milliers d’élèves algériens, et qui avait choisi de se retirer dans une bibliothèque de La Casbah avant de tomber sous la lame des terroristes. Yves Bonnet se désole par ailleurs de l’acharnement de certains de ses compatriotes contre l’Algérie, son peuple et son État. Ces groupes, animés par une haine incommensurable, usent et abusent de tous les moyens et subterfuges, pour atteindre notre pays. Et tous les moyens sont bons pour eux : désinformation, acharnement sur les réseaux sociaux, manipulation de l’opinion publique, etc. Malheureusement, certains concitoyens, jeunes ou aigris, tombent facilement dans la trappe, et relayent les insanités à qui veut les entendre, prétendant faire de «l’opposition». Heureusement qu’ils ne sont pas légion, et que la vigilance est inscrite dans nos tablettes. La «Consulaire», nom donné au légendaire canon Baba Merzoug fondu au 16e siècle et subtilisé au port d’Alger, est qualifié par Bonnet de «colonne idiote et inutile» érigée à Brest. Il milite ardemment pour sa restitution, rejoignant le combat sans répit de Belkacem Babaci. Une autre histoire qui voile fébrilement le long chapelet de contentieux entre un ancien colonisateur à la mémoire trop courte et une nation pleinement indépendante qui n’oubliera jamais les affres d’un passé sombre.

Kamel Morsli