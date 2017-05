AADL et LPP : 74,6 milliards de DA pour l’achèvement des projets

La Caisse nationale du logement (CNL) a débloqué, ces deux derniers jours, 74,60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maîtres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules location-vente» (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social), a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. 74.604.397.810,74 DA ont été débloqués dont 14.782.548.867,3 au profit des maîtres d'œuvre chargés de la réalisation de logements AADL et 59.821.848.943,44 au profit des maîtres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social), précise le communiqué. Il convient de rappeler que le du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville avait fait, récemment, état de l'existence de 164.812 logements de différentes formules prêts à être distribués mais pâtissant du manque de financement nécessaire pour la réalisation des travaux d'aménagement extérieur et de voiries, selon un communiqué du ministère rendu public la semaine dernière. Ce bilan, présenté lors de la réunion consacrée à l'évaluation des projets du secteur, présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, révèle que le problème de financement des travaux d'aménagement extérieur et de voirie constituait « une entrave à la livraison des projets de logements dans les délais définis ». Dans ce cadre, le ministère précise qu'au-delà des 164.812 logements prêts à être distribués, il existe actuellement 185.000 unités dont le taux des travaux dépasse 60%, mais qui pâtissent également du manque de financement par le ministère des Finances et le Crédit populaire d'Algérie (CPA) concernant les travaux d'aménagement et de voiries.



Programme AADL 1 : distribution de 5.757 logements en mai et 21.400 en juin



S'agissant du programme de location-vente des logements destinés aux souscripteurs de 2001 et 2002, « AADL1 », M. Tebboune a mis l'accent lors d’une réunion d'évaluation sur « l'impératif d'accélérer le dossier dans les plus brefs délais conformément aux engagements de l'Agence vis-à-vis des souscripteurs à ce programme ». Un calendrier de distribution des logements de type location-vente a été arrêté, comportant la distribution de 5.757 unités en mai dans six wilayas et 21.400 autres en juin dans neuf wilayas. Les logements devant être distribués en mai se situent au niveau des wilayas de Mostaganem (444) et la wilaya d’Aïn Témouchent (Nord-Ouest) qui se verra attribuer 224 unités locatives. Le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, a néanmoins indiqué, dans de récentes déclarations, que les opérations de distribution se poursuivront au cours des mois à venir. L'objectif phare de cette opération d'envergure est l'éradication de l'habitat précaire qu'on trouve dans tous le pays, notamment aux abords des grandes villes.



Distribution de 5.757 logements en mai et 21.400 en juin



Il a en outre affirmé que l’AADL compte remettre les clefs de 22.000 nouveaux logements vers la fin du mois de juin. « Nous allons satisfaire toutes les demandes », a promis le ministre de l’Habitat, ajoutant que les autorités vont construire des appartements pour les 470.000 demandeurs. « Tous les engagements seront honorés », a-t-il dit. Selon lui, « rien que dans la wilaya d’Alger, 120.000 logements sont en construction ». Il a justifié les retards pris dans la réalisation de certains chantiers par les « intempéries » qui ne se sont pas arrêtées pendant « au moins cinq mois ».

Cette importante opération de distribution de logements s'ajoute à celles déjà réalisées à travers toute l'Algérie, ces dernières semaines. Dans la wilaya d'Alger, ce sont près de 3.000 logements en location-vente qui ont été livrés sur les différents sites, à l'instar d’Ouled Fayet (Semrouni) avec 911 logements et Reghaia avec 1.200 appartements livrés. Pour sa part, le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du logement (Aadl) avait assuré que ce n'est que le début d'une importante série de distribution, avançant le chiffre de 8.000 logements qui seront livrés d’ici à la fin du mois de mai.



AADL 2 : paiement de la 2e tranche à partir de la semaine prochaine



A rappeler que l'Agence nationale d`amélioration et de développement du logement (AADL) compte remettre, à partir du 29 mai, les ordres de versement de la deuxième tranche du montant global du logement à ses souscripteurs au programme de 2013, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Cette procédure concernera les 129.000 souscripteurs dont 40.000 sur Alger, ayant choisi leurs sites par internet depuis le début de l'opération du choix des sites lancée fin décembre 2016, ajoute la même source.

Les souscripteurs concernés pourraient se renseigner sur les rendez-vous de retrait de leur ordre de versement sur le site électronique de l'Agence « AADL » en introduisant le numéro d'inscription et le mot de passe. Par ailleurs, l'agence AADL procèdera durant la dernière semaine du mois de mai à la livraison d'un nouveau quota de 5.857 logements de location-vente au niveau de six wilayas comme suit : Mostaganem (444 logements à distribuer à partir du 21 mai), Khenchela (657 unités à partir du 23 mai), Ain Témouchent (224 unités à partir du 25 mai), Sidi Bel-Abbès (732 unités à partir du 27 mai), Skikda (500 unités à partir du 28 mai) et Alger (3.300 unités à partir du 30 mai). L'opération de distribution des logements AADL se poursuivra en juin par la remise de 21.400 clés en faveur des souscripteurs de 2001 et 2002 « AADL 1 » au niveau national, a conclu le communiqué.

Salima Ettouahria