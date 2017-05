Tourisme : La destination de l’étranger privilégiée par les voyagistes

«Comparativement aux précédentes éditions du Salon international du tourisme et des voyages, organisée à la même période de chaque année, la version 2017 n’a pas drainé grand monde, ni du côté des participants ni de celui du public.»

Tel est le constat fait par la majorité des exposants rencontrés au niveau du palais des expositions des Pins-Maritimes. Pourtant, cette manifestation avait toutes ses chances au départ, puisqu’elle a été inaugurée par le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, qui était accompagné de son homologue tunisienne, Mme Selma Elloumi- Rekik. Néanmoins, d’aucuns ont expliqué que ce peu d’engouement est motivé par un contexte économique plutôt difficile pour les citoyens. Aussi, bien que ce soit le week- end, peu de gens s’empressaient autour des stands. Des stands à l’allure plutôt sobre pour la plupart, à l’exception de celui de la Tunisie et de la compagnie aérienne Turkish Airlines.

Ces deux derniers, il faut le reconnaître, sont bien animés et aménagés. Sur les lieux, un jeune couple féru de voyages nous a indiqué qu’il était déjà venu l'année passée, principalement pour connaître les potentialités en matière touristiques de chaque pays. «Nous étions satisfaits de la précédente édition, car il y avait beaucoup de monde et de nombreux exposants, ainsi que des offres assez alléchantes. Par contre, cette 18e édition est vraiment moins animée. On ne dirait vraiment pas que c’est un événement touristique», nous ont-ils affirmé. L’autre fait qui a attiré notre attention, c’est que le peu d’agences de voyages qui participent à ce Salon affichent, au bonheur des amoureux des voyages, de différentes destinations internationales, (Tunisie, Maroc, Égypte, etc), avec des tarifs abordables certes, pour les cadres moyens et supérieurs, ne donnent pas beaucoup d’importance pour la destination nationale.

Une destination apparemment négligée par ces agences. À ce titre, la propriétaire de l’une d’elles, qui a préféré s'exprimer sous couvert d’anonymat, a qualifié ce Salon d’initiative de «Going Out» (encourager les touristes à voyager à l’étranger), car, a-t-elle expliqué, la majorité des agences de voyages offrent des produits pour promouvoir les destinations étrangères, «alors que dans le contexte actuel marqué par la chute drastique des prix de pétrole et le manque de devises, l’Algérie a besoin des agences de voyages qui encouragent le réceptif au lieu de faire sortir les touristes», a-t-elle dit. Force est de constater qu’aujourd’hui, il y a une réelle nécessité de professionnaliser les missions des agences de voyages pour accompagner les objectifs fixés par les pouvoirs publics de promouvoir un tourisme interne, surtout lorsqu’on sait que notre pays regorge d’atouts que nous envient moult pays. Ce Salon, qui a regroupé environ 200 participants venant de différents pays, devrait avoir pour objectif de valoriser et faire connaître les potentialités touristiques de l’Algérie, la promotion de la destination Algérie et le développement d’une industrie touristique de qualité.

M. A. Z.