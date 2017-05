Séminaire sur la norme ISO 14046 : Gestion efficace de l’eau

L'Institut algérien de normalisation (IANOR) a organisé, hier à l’hôtel El-Biar (Alger), un séminaire sur le thème «La norme ISO 14046 : Management environnemental -Empreinte eau», en présence des spécialistes et de nombreux représentants des entreprises. Il a constitué une opportunité idoine pour soulever plusieurs questions et problématiques liées, notamment à la protection de l’environnement et à la préservation de l’eau en Algérie. En effet, le directeur général de l’IANOR, M. Hales, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire, en indiquant que «celui-ci entre dans le cadre des activités de sensibilisation et de vulgarisation de l’IANOR, et qui vise à sensibiliser les opérateurs économiques à la nécessité des différents systèmes de management énergie, qualité, sécurité, risque». Évoquant le projet MENASTAR, il a indiqué que celui-ci est un programme déployé sur quatre ans visant à appuyer le développement durable dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Il a, entre autres, pour objectif, de soutenir une participation accrue au commerce international, en renforçant les performances à l’exportation et la compétitivité, et encourager également le secteur privé et d’autres parties prenantes à utiliser les normes internationales pertinentes qui peuvent soutenir le développement durable, tout particulièrement celles liées à l’énergie, à l’environnement et à la gestion de l’eau. Lors de son intervention, M. Gherbi Mohammed Riad, expert, a insisté sur la nécessité d’organiser des campagnes de sensibilisation, pour inciter les entreprises à une utilisation rational des eaux. «Nous avons constaté qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui accordent une importance à la question de gaspillages des eaux», a-t-il dit, tout en regrettant le fait que «les installations de récupération des eaux au niveau des usines sont très peu en Algérie, et cela malgré qu’elles permettent à la réduction de gaspillage des eaux et en même temps la préservation de l’environnement». De son côté, Bacha Soumiya, expert, a fait également une brève présentation sur le statut des ressources en eau dans le monde, en indiquant qu’un rapport de McKinsey et du Water Resources Group (WRG) rapporte qu’à 2030, nous allons faire face à un gap de 40% entre les ressources en eau que nous utilisons et celles disponibles et renouvelables, ceci au niveau mondial. Elle dit, dans ce sens, qu’«un litre de pétrole peut contaminer jusqu’à deux millions de litres d’eau s’il est déversé dans un fleuve ou un océan». Il y a lieu de noter que la norme NA ISO 14046 donne aux organisations de tous types et de tous secteurs industriel, pouvoirs publics les moyens de mesurer leur «empreinte eau» ou leur impact environnemental potentiel en termes d’utilisation ou de pollution de l’eau. Cette norme, qui est fondée sur une analyse du cycle de vie, est utile à différents niveaux : Évaluation de l’ampleur des impacts environnementaux potentiels relatifs à l’eau, l’identification des possibilités de réduire ces impacts et la mise en œuvre d’une gestion de l’eau efficace et optimisée au niveau des produits, des processus et des organisations.

M. A. Z.