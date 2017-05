Deux nouvelles lignes aériennes Alger - Paris et Chlef - Paris à compter de cet été : ASL Airlines renforce son activité passagers

La compagnie ASL Airlines France a annoncé, hier à Alger, l’ouverture de ses deux premières lignes régulières vers l’Algérie : à partir du 23 juin, Paris-Alger, desservie à l’année, et à partir de 4 juillet, Paris-Chlef, en desserte saisonnière. L’annonce en a été faite par M. Jean-François Dominiak, CEO de la compagnie, à l’occasion d’une conférence de presse, en présence du directeur commercial, M. Eric Vincent, et de M. Réda Benyounès, directeur général de la société Soleil Voyages, qui est l’agent commercial de la compagnie à Alger, et de nombreux collaborateurs. «Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui l’ouverture de deux nouvelles lignes Alger-Paris et Chlef-Paris, qui répondent à la demande de liaisons aériennes directes entre les deux pays, et les fréquences et les horaires de nos vols s’adressent tant à une clientèle affaires qu’à une clientèle individuelle. Nous sommes donc confiants en le succès de ces deux lignes», a déclaré Jean-François Dominiak, directeur général d’ASL Airlines France.

Par l’ouverture de ces deux lignes, la compagnie poursuit le développement de ses lignes régulières passagers. Il s’agit, à l’évidence, de renforcer la stratégie de l’activité passagers de la compagnie, a indiqué d’entrée M. Dominiak. Conformément à son slogan «Des avions au service des hommes», et forte de son expérience dans le domaine du transport aérien, ASL Airlines déploie ses ailes sur le marché algérien du fait de son importance et d’une demande assez intéressante. Avec des atouts en termes de qualité de service qui lui permettent de faire concurrence à Aigle Azur (CDG et Orly), Air Algérie (CDG et Orly), Air France (CDG) et Tassili Airlines (CDG).

La filiale française d’ASL Aviation Holdings opèrera, à partir du 23 juin, cinq vols par semaine en Boeing 737-700, entre sa base de Paris-Charles-de-Gaulle et l’aéroport international d’Alger-Houari-Boumediène. Cette première ligne régulière d’ASL Airlines France sera desservie à l’année. Les rotations seront effectuées les lundis, mardis, mercredis et jeudis, avec un départ de Paris-CDG à 13h30 (arrivée à 15h), et un retour d’Alger à 16h (arrivée à 19h20). Un deuxième vol sera assuré jeudi, avec un départ de Paris-CDG à 20h20 (arrivée à 21h40), et un retour d’Alger à 20h40 (arrivée à 02h, le lendemain). Pour la ligne Paris-Chlef, elle sera desservie pendant tout l’été, par des vols en Boeing 737-700, deux fois par semaine. Les départs de Paris-Charles- de-Gaulle sont programmés les mardis et jeudis à 18h30 (arrivée à 20h), les retours de Chlef s’effectuant à 21h (arrivée à 00h30, le lendemain), a expliqué Eric Vincent. La vente des billets a commencé il y a deux semaines, et un engouement de la clientèle est déjà constaté, au regard de l’attractivité des tarifs, à 18.400 dinars aller-retour, toutes taxes comprises, frais de dossier inclus et bagages inclus (23 kg de bagages en soute et 5 kg de bagages en cabine).

Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie aérienne, auprès de son centre d’appels, en agences de voyages en ville et en ligne. Il convient de noter qu’ASL Airlines France, membre du groupe international ASL Aviation, est une compagnie aérienne française avec une double activité de transport de passagers et de transport de fret. ASL Airlines France effectue des vols passagers, d’une part, pour les principaux tour-opérateurs français et européens, et, d’autre part, sur des lignes régulières qu’elle ouvre au départ de la France, proposant aux clients individuels une offre de transport de qualité à des tarifs attractifs. Cette offre est complétée par une offre de vols passagers à la demande : vols VIP, vols incentives, navettes d’entreprise. ASL Airlines France exerce son activité fret en France et en Europe. Elle opère aussi des vols cargo réguliers, ainsi que des vols cargo à la demande.

Farid Bouyahia