Port d’Alger : Gagner la bataille du temps

Par son rôle central dans la nouvelle dynamique économique du pays, le port d’Alger devrait pleinement s’inscrire dans son statut de levier du développement.

L’économie nationale étant essentiellement dépendante du transport maritime, soit plus de 90% du commerce international du pays (import-export), cette infrastructure est par conséquent appelée à optimiser son rendement et à améliorer l’efficience de sa logistique. Un défi dont sont conscients les nouvelles autorités de l’Epal qui ouvrent justement à asseoir les bases d’un dialogue ouvert avec l’ensemble de ses partenaires dans le souci d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de lever les contraintes qui entravent l’activité portuaire, en particulier, en ce qui concerne le processus de traitement des navires. Dans cette optique, une rencontre a regroupé récemment la direction générale de l’EPAL et une trentaine de consignataires avec comme ordre du jour, l’examen des difficultés rencontrées par la corporation et les voies et moyens de leur traitement par l’entreprise portuaire. Une concertation devenue nécessaire au moment où le défi majeur réside dans la réduction des délais de traitement des navires, devait expliquer le directeur général de l’Epal, Mohamed Larbi. Un conclave qui sera soldé par une série de mesures, à mettre en œuvre, dès le début de juin, destinées à concourir à cet objectif. De ce fait, des améliorations devront intervenir dans ce domaine, dont la réactivation du parc à feux, le respect du programme de traitement des navires établi par la commission de zone, la réduction des coûts d’escale, la valorisation de la communication appelée à jouer un rôle clé dans la prochaine étape. Aussi, la démarche des nouveaux responsables du port d’Alger consiste à améliorer les instruments de gestion des activités portuaires. Il s’agira de réduire le temps d’attente des navires en rade et les séjours à quai avec ce souci de réduire les coûts de l’escale. Ce nouveau défi s’inscrit, en fait, dans le cadre de la dynamique globale de développement du port mais aussi, de la politique des transports maritimes, en général. Selon le dernier bulletin de l’Epal, en matière de rendement portuaire, et comparativement au mois de mars 2016, l’attente moyenne des navires en rade ainsi que les séjours à quai ont connu une amélioration. La durée d’attente moyenne globale des navires en rade a ainsi diminué durant le mois de mars 2017 passant de 1,91 jour en mars 2016 à 0,93 jour pour le mois sous étude. La durée moyenne des séjours à quai des navires traités par l’Epal a également évolué positivement en références aux indicateurs du port. La même source indique que le séjour moyen en rade a été ramené à 1,56 jour, contre 2,01 jours en 2016. Le séjour moyen des navires à quai a également enregistré une amélioration, passant de 3,92 jours en 2016, à 3,51 jours au premier trimestre de 2017.

Des performances devant être consolidées à la faveur des actions entreprises par les autorités du port d’Alger qui entendent gagner la bataille du temps, un facteur déterminant dans la performance portuaire.

D. Akila