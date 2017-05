Nouveau modèle économique de croissance : L’option de l’industrialisation agricole

Rompre avec les pratiques routinières et industrialiser l’agriculture. Dans le cadre du nouveau modèle économique, l’objectif fixé par le Gouvernement s’érige en une urgence. Le secteur agricole assure 72% des besoins alimentaires nationaux. L’évolution significative enregistrée dans l'ensemble des filières agricoles, s'est traduite par un taux de croissance agricole de plus de 11% annuellement. A l’horizon 2019, le département de tutelle ambitionne, à titre d’exemple, atteindre 2 millions d’hectares de surface irriguées, 600.000 hectares destinés aux céréales.

Des indicateurs qui font dire aux spécialistes que mener à bon port ce bateau de l’industrialisation agricole est inévitable. Et tributaire, entre autres, des efforts à consentir dans l’innovation, l’intensification de la production agricole, le développement de la mécanisation et de l’exploitation des produits agricoles, notamment l’agro-industrie. De tels changements technologiques amélioreront, à court terme, les bénéfices des agriculteurs, en réduisant les coûts et en augmentant les rendements, et devraient également profiter aux consommateurs sous la forme de prix plus bas. Toutefois, les agriculteurs préviennent sur l’envers de cette démarche. Les méthodes conventionnelles utilisées par l'agriculture industrielle sont basées sur l'usage des herbicides, insecticides, et fertilisants artificiels. Ces méthodes industrielles, catalyseurs de productivité certes, sont non conséquences sur l’environnement et privent les aliments de certains composants essentiels, tels que minéraux, oligo-éléments. Elles créent aussi des déséquilibres dans la composition des aliments, avec un trop plein de certains éléments, et une carence d'autres.

Cette équation concerne nombre de pays de l’Afrique. L'agriculture africaine recèle un formidable potentiel, notamment en matière d'investissements. Quelques 65 % de toutes les terres arables non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. D'ici à une génération, quand le continent pourra se nourrir par lui-même, il sera également en mesure de nourrir les neuf milliards de personnes que comptera la planète en 2050. Hélas, à mésestimer son agriculture, l'Afrique gaspille quantités d'argent et de ressources. L'importation de denrées alimentaires, par exemple, représente chaque année 35 milliards de dollars en devises étrangères, un montant qui devrait franchir les 100 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Devant une telle situation, stimuler l'agro-industrialisation est impératif. Financer l'agriculture pour en libérer le potentiel et en faire un secteur d'activités sur le continent.

Dans le cadre de sa stratégie «Nourrir l'Afrique», la Banque africaine de développement compte investir 24 milliards de dollars dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire dans les dix prochaines années. C'est 400 % de plus que le niveau de financement actuel, qui s'élève à 600 millions de dollars par an. Au cœur de cette stratégie, figurent 700 millions de dollars destinés à financer le programme phare «Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique», qui vise à développer les technologies agricoles pour atteindre des millions d'agriculteurs africains dans les dix ans à venir. Le défi est de taille.

Fouad Irnatene