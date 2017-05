Prise en charge des assurés sociaux : Lancement d'un portail web de conventionnement

La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a lancé un portail web de conventionnement pour une meilleure prise en charge des assurés sociaux, dans le cadre du programme de modernisation du système de la sécurité sociale et la mise en œuvre du plan stratégique de la caisse 2017-2019, a indiqué mardi à Alger, le Directeur général de cet organisme, Tidjani Hassan Haddam. Le portail est une application web «https://pnc.cnas.dz», conçue par des compétences de la CNAS et destinée à la gestion électronique des relations contractuelles avec des professionnels de santé, notamment, par le téléchargement des documents médicaux et administratifs et permettra aux assurés sociaux de s'informer sur l'état d'avancement du traitement de leur demande de prise en charge relative, notamment, à la chirurgie cardiovasculaire, a précisé M. Haddam lors d'une journée d'information sur ce portail web.

Le même responsable a ajouté que ce portail permet également au personnel médical et administratif des cliniques de chirurgie cardiovasculaire et des centres privés d'hémodialyse d'échanger en temps réel des informations et offres de nouveaux services électroniques permettant d'assurer une meilleure coordination avec les assurés sociaux ainsi que les partenaires de la CNAS. M. Haddam a souligné que la Caisse «s'est engagée à s'inscrire dans l'esprit de la modernisation du système de sécurité sociale dans le but d'améliorer les prestations destinées aux assurés sociaux et de veiller ainsi «continuellement à l'humanisation» des relations avec ses usagers dans le cadre du système tiers payant. Il a souligné par ailleurs, que la CNAS accorde une attention «particulière» au «bon accueil» et à l'allègement des procédures de prise en charge de toute la catégorie des assurés sociaux et de leurs ayants-droit, et d'investir dans la modernisation.

Dans ce contexte, il a indiqué que dans le cadre de l'introduction de la carte électronique «chifa» au profit des assurés sociaux, près de «13 millions de cartes ont été établies pour plus de 35 millions de bénéficiaires (assurés sociaux et ayants droit) et que le système de conventionnement est réalisé avec 11.000 officines pharmaceutiques et plus de 3.200 médecins traitants, 19 cliniques privées de chirurgie cardiovasculaire, 168 centres d'hémodialyse et 320 entreprises de transport sanitaire».