Jumelage Algérie-Autriche-Espagne dans l’énergie : Des résultats prometteurs

Le projet de jumelage institutionnel Algérie-Autriche-Espagne sur le renforcement des structures, pouvoirs et compétences de la commission de régulation de l’électricité et du gaz en tant qu’autorité nationale de régulation a enregistrée des résultats encourageants. Tel est le constat fait hier, par les experts. Intervenant à l’ouverture des travaux du séminaire de clôture organisée hier à l’hôtel El Aurassi (Alger), Mme Fatma-Zohra Talantikite, secrétaire générale, du ministère de l’Energie a souligné que «cette conférence marque l’aboutissement d’un processus considérable initié, il y a de cela, deux années et qui se traduit par la concrétisation des objectifs et des résultats fixées de ce jumelage». «Les objectifs essentiels du processus sont entre autres, a-t-elle dit, le renforcement des structures, des pouvoirs, et des compétences de la CREG en tant que autorité nationale chargé de régulation d’électricité et du gaz. Cet instrument à permis à la CREG et de toutes les parties prenante de bénéficier de l’expertise autrichienne et espagnole dans les domaines de l’amélioration de qualité des services public de l’électricité et du gaz , la protection des consommateurs et la qualité du service public, la surveillance des concessionnaires et la politique des prix, la gestion des données et les tarifs ainsi que l’indemnisations transfrontaliers dans le domaine de l’électricité ». Elle a ajouté que «le nouveau modèle de croissance économique adopté par le gouvernement en 2016 vise la diversification et la transformation structurelle de l’économie nationale dans ses différents domaines». Mme Fatma-Zohra Talantikite n’a pas manqué de souligner que la politique retenue dans ce cadre pour la croissance du secteur de l’Energie est fondée sur la transition énergétique et le développement durable et de développer de nouvelles branches qui remplaceront progressivement les hydrocarbures. «C’est dans ce cadre, que le secteur de l’Energie prévoit la réalisation d’un vaste programme d’énergie renouvelables et de l’efficacité énergétique», précise-t-elle. De son côté M. Ali Mokrani, directeur de la Coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes, ministère des Affaires étrangères a félicité ceux du côté algérien et européen qui ont contribué à la bonne exécution du présent jumelage, en indiquant que «nous sommes aujourd’hui conviés à prendre connaissance des résultats d’un accompagnement et d’un travail en commun entre les experts algériens et européens de deux années durant sur une thématique et un axe coopération prioritaire». «L’Algérie accorde un intérêt particulier au jumelage en tant qu’instrument par excellence de transfert de connaissance, d’expertises et de contribution effective au renforcement des capacités, humaines, institutionnelles et managériales des administrations et des organismes algériens récipiendaires», a-t-il dit. Il a ajouté dans ce sens que le jumelage a pour mérite au-delà de son impact sectoriel et technique avéré, de par sa durée de vingt-quatre mois d’être un vecteur de relations humaine entre les experts et promouvoir la culture du partage et du travail en commun favorisant une connaissance et une compréhension ainsi qu’un enrichissement mutuel dans l’intérêt du développement des relations de coopération en évolution constante en termes d’élargissement et de densification à la faveur des conclusions de l’évaluation conjointe des dix années de mise en œuvre de l’accord d’association et de l’élaboration des priorité communes de partenariat au titre de la politique européenne de voisinage révisée, adoptées par le conseil d’association du 13 mars 2017. M. Abdelkader Choual, président de la CREG a indiqué qu’il y a un travail en termes de détermination énergétique d’une loi ou dans le cadre de construction qui y ait dans l’efficacité énergétique surtout dans le bâtiment. Il y a des normes qui vont aider à l’amélioration de la construction pour économiser de l’énergie.

Programme de l’accord d’association un franc succès



D’autre part, M. John O'Rourke, Chef de Délégation de l’Union européenne en Algérie a souligné que ce programme de l’accord d’association a connu un franc succès en Algérie, en témoignent les 30 jumelages qui ont été signés.

Le jumelage est un instrument unique pour le rapprochement entre les experts du secteur public. «La production de l’énergie l’approvisionnement sont aujourd’hui des questions qui détermines la sécurité des nations et le développement sociaux économique de leur population. Le droit à l’énergie et la lutte contre précarité énergétique ont une place prépondérante dans les actions des Etats» a-t-il dit. Et de poursuivre «je suis convaincu que grâce à ce jumelage a-t-il dit la CREG a acquise plusieurs compétences qui lui permettra d’être en mesure de faire d’une manieère transparente et efficace sur les différentes questions liée à l’énergie». Il relevé à cet effet que «les résultats enregistrés à travers ce jumelage seront repris au sein du nouveau programme d’appui de l’UE dans la mise en œuvre des politiques nationale en terme d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Un projet doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros qui est en début de démarrage».

M.A.Z.