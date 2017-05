Examen de fin de cycle primaire : Plus de 760.000 élèves aux épreuves

Prévus initialement le 28 mai, les épreuves de l’examen de fin de cycle primaire, appelés communément la 6e, se déroulent, mois de Ramadhan oblige, aujourd’hui. A cet effet, quelque 760.652 élèves sont attendus ce matin dans les 13.688 centres d’examen réquisitionnés à cette occasion dans tout le territoire national. Et pour assurer un encadrement comme il se doit, le ministère de l’Education nationale a mobilisé 160.880 enseignants qui veilleront sur le bon déroulement des épreuves qui, pour rappel, portent sur trois matières. Il s’agit de la langue arabe et des mathématiques, prévues dans la matinée, et de la langue française, programmée dans l’après-midi. Parmi les candidats en lice, près de 48% sont des filles tandis que comparativement à l’année passée, le nombre global des élèves appelés à ces épreuves est en hausse de 55.192 candidats, soit plus de 8%. A noter que contrairement à certaines rumeurs qui circulent ici et là, il n’est pas question de l’organisation d’une deuxième session dite de rattrapage. A ce propos, il convient de rappeler que les moyennes des examens des trois trimestres seront prises en considération et seront d’un secours certains pour les élèves qui n'obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10 lors de cette 6ème. Quant aux résultats des épreuves, ils sont attendus pour le 9 juin prochain.

Comme en 2016, ce sera la deuxième année de suite que les élèves vont pouvoir passer l’examen au sein de leurs établissements scolaires. Le département de Mme Benghebrit avait justifié cette mesure par le souci de «préserver» le moral des candidats eu égard à leur «jeune» âge. Un privilège que ne pourront pas bénéficier les enseignants encadreurs dans la mesure où ils seront orientés vers des centres d'examens autres que ceux où ils ont habitude d’officier durant l’année scolaire. Il faut savoir par ailleurs, que concernant le volet sécurité, toutes les dispositions ont été prises pour que ce rendez-vous se passe dans des conditions idéales. Parmi les intervenants, on citera la Protection civile dont les services techniques de prévention de la Direction générale ont déjà effectué des visites de sécurité au niveau de l'ensemble des établissements scolaires désignés pour abriter les examens scolaires, et ce dans le but de «veiller» à la «conformité» des normes de sécurité et de «garantir» la protection des utilisateurs.

Un dispositif spécial, composé de 38.697 éléments, tous grades et fonctions confondus, et de 1.914 ambulances et 1.092 engins d’incendie, qui sera déployé pour l’ensemble des examens de fin d’année scolaire. Il est question à ce propos de prendre en charge l'ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnel d'encadrement.

SAM