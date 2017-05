Forum de la Mémoire , Hommage aux membres du CNRA : Les parlementaires de la révolution

A l’issue du Congrès de la Soummam, tenu le 20 août 1956, à Ifri, une charte politique fut adoptée, un découpage territorial défini et des instances de commandement désignées, à l’image du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA), de 34 membres, donnant au FLN une instance délibérative faisant office de Parlement.

Retour sur une structure institutionnelle d'État, législative, exécutive et dépositaire de la souveraineté du peuple algérien mise en place en pleine guerre de Libération nationale.

Concours de circonstances. La journée d’hier marquait le début de la 8e législature. A quelques encablures du siège de notre journal, les 462 députés élus le 4 de ce mois ont rejoint l’hémicycle pour assister aux travaux de la première séance de la nouvelle Assemblée. Au même moment, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, revenait sur une instance créée durant la Révolution, sur la résolution adoptée au Congrès de la Soummam le 20 août 1956. La conférence historique se voulait un hommage à tous les membres du Conseil national de la Révolution, un Conseil qui a joué le rôle de Parlement. Constitué à l’origine de 34 membres, cette structure a désigné un exécutif restreint de cinq membres, puis de 9.

Le Comité de coordination et d’exécution (CCE), à sa tête une direction collégiale responsable devant le CNRA. Si le CEE, ce haut commandement de la Révolution, a été remplacée, le 19 septembre 1958 ; par le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), le CNRA, a tenu sa dernière session au mois de mai 1962. Une dernière réunion qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais faut-il rester dans les critiques, comme l’a si bien souligné l’historien le Dr Djamel Yahiaoui. Le conférencier estime que les lectures académiques des faits et d’événements font cruellement défaut. Pour revenir aux circonstances de création du CNRA, l’historien a voulu mettre en évidence le contexte général de l’époque. Dans son intervention, l’accent a été mis sur des points très importants en l’occurrence les conditions de création, la composante, le nombre de sessions tenues, et enfin les principales décisions. Et si le Conseil a été créée dans des conditions difficiles, en pleine guerre de Libération nationale, sa durée de vie a été de 6 ans, et a pu se réunir 6 fois. La première au Caire, et la dernière à Tripoli. Pour la composante, l’ossature était particulière. Les 34 membres, 17 permanents et les autres des suppléants, représentaient tous les courants politiques, représentants du PPA, chefs de wilayas, délégation extérieure, centralistes, des militants de l’UDMA, la Fédération du FLN de France, de l’Association des Oulémas, des journalistes ( Abdelmalek Temmam), des travailleurs... au total 14 sensibilités ( chacune d’elle représentait une ecole du militantisme), mais tous des militants pour l’indépendance du pays. Le CNRA est au regard de l’historien une institution constitutionnelle promulguant des lois constitutionnelles.

Cette espace démocratique, pour preuve cet article 27, qui stipule que chaque membre a le droit de faire une proposition, a eu à prendre des décisions très importantes, notamment lors de la réunion du Caire. Même si les sessions n’étaient pas périodiques les décisions étaient à 75% à caractère diplomatique. Le conférencier a rappelé, que les débats au sein de cette structure étaient très chauds. Cependant, le CNRA, a expliqué l’historien donnait beaucoup d’importance à l’unité du Maghreb arabe, la dimension arabe et africaine, et si il y avait des divergences de points de vue entre ses membres ; le plus important était de trouver les moyens pour gagner la bataille militaire et diplomatique contre la France coloniale. Et si certains, croient que des divergences sont nées après le choix du négociateurs avec la partie française, FLN ou GPRA, l’historien dira, que le GPRA n’était qu’une instance, alors que le FLN, représentait le peuple algérien. et il était le seul habilité à mener des pourparlers pour mettre fin a la guerre de Libération. Pour rappel, cette conférence a été marquée par la présence du moudjahid, Allel Etaalibi, qui a assisté au Congrès de la Soummam, et à la dernière réunion du CNRA. D’autres moudjahidines, à l’image de Omar Ramdane, Amar Mellah, Mohamed Bousmaha, qui ont été membres du CNRA ont assisté à la conférence. ils ont été unanimes à dire que le Conseil national de la Révolution algérienne est l'une des plus importantes réalisations des artisans de la Révolution, et a constitué la plus haute instance de la révolution. Pour eux, ce conseil à l'origine du règlement de plusieurs crises et a permis à de préserver la cohésion jusqu'à l'Indépendance.

Nora Chergui