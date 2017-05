Développement durable : Une délégation du Conseil de la Nation au Caire

Le Conseil de la nation a pris part hier au deuxième atelier de sensibilisation sur le rôle des parlementaires dans l'encadrement des indicateurs des populations et l'adoption des équilibres du développement de la population, organisé au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, a indiqué un communiqué du Conseil.

Ce deuxième atelier de sensibilisation organisé par la Direction des recherches et des études sur la population relevant de la Ligue arabe, en collaboration avec le fonds de l'ONU pour la population, avait pour objectif de hisser le niveau de prise de conscience chez les parlementaires, leur fournir les connaissances fondamentales pour élaborer et adopter des législations visant à promouvoir la population et éclairer les connaissances concernant l'adoption des indices de développement de la population. Cet atelier auquel a pris part une délégation du Conseil de la nation présidée par

M. Abdelmadjid Tekich, membre du Conseil de la nation et vice-président des parlementaires arabes des populations et du développement, vise à échanger les expériences sur les lois et législations régissant les affaires financières ainsi que le renforcement des capacités des parlementaires en fonction d'une méthodologie scientifique et professionnelle des voies d'élaboration des législations qui consacrent l'adoption des indices de développement durable. (APS)