Paroles de députés : « Représenter dignement le peuple algérien »

L’ouverture, hier, de la 8e législature a constitué une occasion pour recueillir les premières impressions des élus du peuple, mais aussi pour en savoir davantage sur les priorités des députés dans ce contexte marqué par une nouvelle conjoncture économique. Interrogé dans les couloirs de l'hémicycle Zighoud Youcef, le député Seddik Chihab a déclaré qu’il compte, durant son mandat, se mettre « au service du peuple ». Il a affirmé que le RND dispose d’un programme riche et prometteur qui s’aligne sur celui du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Un programme qui, selon lui, est fort exhaustif et concerne toutes les couches de la population.

De ce fait, selon lui, lui et ses camarades députés du RND, vont œuvrer pour le « développement de la concertation avec les groupes parlementaires des autres partis qui participeront au gouvernement, afin d’être à la hauteur de la mission qui nous a été dévolue ». Seddik Chihab dira dans cette optique que le programme du RND s’articule autour de 4 axes principaux : « L’unité, la sécurité et la stabilité du pays constituent ce premier et plus important des axes ». Il a évoqué, dans ce sens, la situation du pays en mettant en exergue les dangers extérieurs des pays limitrophes. « L’Algérie est située dans un chaudron régional, nous avons le terrorisme, la drogue, la cybercriminalité, nous sommes la cible de pas mal de pays qui veulent vraiment déstabiliser l’Algérie, d’où la nécessité de nous rassembler et de faire front commun ». L’amélioration de la rentabilité par une gestion rationnelle constitue est un autre axe pour lequel son parti œuvre, et cela en proposant de nouveaux mécanismes à même d’aboutir à des performances qui éviteraient à l’Algérie un endettement. « Il n’y aura pas d’endettement et nous ne recourrons pas au FMI. Nous avons payé la totalité de la dette et nous savons ce que cela nous a coûté avec les conditions posées par ce Fonds », a-t-il rappelé. Pour sa part, Amira Slim, la députée de la communauté algérienne installée en Tunisie, a indiqué que sa bataille à elle, et d’œuvrer à valoriser la communauté des immigrés algériens et préserver leur identité, quant à Mlieh Abdelkrim député indépendant de la wilaya de Khenchela , celui-ci dira que l’action principale sur laquelle il compte s’investir consiste en la promotion de l’agriculture dans sa région. Mlieh mettra en avant le fait qu’il est là pour permettre à sa région d’avoir un droit de cité dans l’hémicycle. Il insistera sur l’impérieuse nécessité de réhabiliter le barrage d’eau de « Foum Elguiss » actuellement non opérationnel. « La réhabilitation du barrage Foum Elguiss est à même de permettre la relance de l’agriculture dans cette région du pays », a-t-il soutenu.

Mme Saâdat Fedda, député Alger, au titre du parti du RCD, a assuré qu’elle était consciente de poids de responsabilité qui pèse sur ses épaules et que sa formation va représenter dignement le peuple algérien au sein de l’Assemblé affirmant que le contenu de cette mission est très clair et que les députés des partis comptent saisir les hautes instances pour pouvoir effectuer un contrôle sur le gouvernement.

« La tâche ne sera pas aisée elle sera même très ardue, mais nous allons œuvrer pour imposer le projet de notre parti d’une part et œuvrer à être un véritable relais pour les convictions du citoyen algérien dans plusieurs domaines d’autre part », a-t-elle dit.

Pour sa part Mme Louisa Hanoun, porte-parole et députée du Parti des travailleurs, a refusé de parler d’ « alliance » avec le Mouvement de la société pour la paix (MSP) autre parti d’opposition. « Il ne s’agit pas d’alliance mais nous allons travailler ensemble. Le Parti des travailleurs est disposé à ouvrir des discussions avec les partis politiques patriotiques pour dégager ensemble les moyens de faire face aux dangers qui guettent le pays », a-t-elle lancé.

Lui emboîtant le pas, Ramdane Taâzibt autre représentant du PT, affirme que sa formation politique s’engage à mettre un terme à la crise multidimensionnelle qui le menace. Selon lui, l’Algérie est ciblée, à cause de ses richesses, d’où la nécessité de se monter vigilant. A cet effet, il expliquera que la priorité qui s’impose, est celle de « répondre aux aspirations du peuple », a-t-il dit.

Sarah A. Benali Cherif