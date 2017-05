Rôle stabilisateur de l’Algérie dans la région : La Chine impressionnée

La Chine apprécie «hautement» le rôle «stabilisateur» de l'Algérie dans la région, et souhaite la voir jouer un rôle «accru» dans les affaires régionales et partager ses expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, a indiqué, hier à Alger, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu. «La Chine apprécie hautement le rôle stabilisateur de l'Algérie dans la région, soutient ses efforts déployés inlassablement depuis plusieurs années pour ramener la paix en Libye et au Mali, et souhaite la voir jouer un rôle accru dans les affaires régionales», a déclaré M. Guangyu, à l'occasion d'une conférence consacrée aux relations algéro-chinoises organisée à l'université Alger 3. L'ambassadeur a aussi émis le vœu de son pays de «partager» les expériences de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, rappelant, dans ce sens, les consultations stratégiques bilatérales en la matière qui ont eu lieu en novembre de l'année écoulée à Alger. M. Guangyu, qui a exprimé la volonté de son pays a aider l'Algerie dans ces démarches, n'a pas manqué de rappeler le rôle joué par M. Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, dans le recouvrement par la Chine de son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. «En octobre dernier, la Chine a célébré le 45e anniversaire de son retour aux Nations unies (...) Nous n'oublierons jamais la contribution précieuse apportée par l'Algérie, notamment le Président Bouteflika, jeune ministre à l’époque, qui a rendu possible le recouvrement par la Chine de son siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il souligné. Évoquant, par ailleurs, le partenariat économique bilatéral, le même responsable a fait savoir que celui-ci est «fructueux, tangible et gagnant-gagnant pour les deux parties», faisant remarquer que la Chine est «incontestablement le premier partenaire économique de l'Algérie». «Malgré la conjoncture morose et difficile, nos échanges économiques et commerciaux ont pu atteindre 8 milliards de dollars l'année dernière», a-t-il soutenu, assurant que son pays continuera de croire au potentiel de développement de l'Algérie, vu sa superficie, sa position stratégique, ses ressources naturelles et sa main d'œuvre jeune. Citant, dans ce contexte, le grand projet du port Centre, en cours de finalisation, l'ambassadeur a indiqué que l'Algérie et la Chine ambitionnent de faire de ce futur port, d'abord un port national no 1, pour booster l'import-export, et favoriser la diversification économique, puis «un port hub destiné à approfondir les liens et l'intégration économiques de toute la région sahélo-saharienne». De son côté, le président de l'Association Algérie-Chine, Pr Smaïl Debeche, a souligné le rôle joué par la Chine pendant la guerre de Libération nationale, ainsi que pendant la décennie noire. «La Chine a toujours répondu favorablement aux appels de l'Algérie», a-t-il déclaré, qualifiant la relation bilatérale Algérie-Chine de «très spéciale», comparée à d'autres relations avec d'autres pays. (APS)