Autorités intérimaires, patrouilles mixtes et comité permanent de dialogue : Les trois grands acquis de l’Accord de paix au Mali issu du processus d’Alger

La rencontre avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a permis d'«approfondir» les discussions sur les questions d'intérêt commun, notamment sur la situation au Sahel, et sur le partenariat algéro-européen dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, a indiqué à Bruxelles le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.

«Nous avons entamé le dialogue sur certaines questions qui nous intéressent, notamment sur la Libye, sur le Sahel, particulièrement au Mali, et sur le partenariat algéro-européen dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, lors de la visite de Mogherini à Alger. Aujourd'hui, la rencontre a été pour nous l'occasion d'approfondir toutes ces questions», a-t-il déclaré, à l'issue de sa rencontre avec Mme Mogherini. Selon le ministre, ces entretiens ont permis de faire part, à la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, des «avancées» réalisées dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali issu du processus d'Alger, soulignant les «trois grands acquis» enregistrés: la mise en place des autorités intérimaires, l'organisation de patrouilles mixtes et la mise sur pied d'un comité permanent de dialogue intermalien, pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix. Dans le domaine de la lutte antiterroriste, M. Messahel a affirmé que l'Algérie et l'UE «partagent les points de vue», relevant la nécessité de lutter également contre le crime organisé, le trafic d'être humain, le trafic de drogue et tous les fléaux et défis auxquels fait face la région. «Nous nous sommes engagés à poursuivre le dialogue, notamment sur deux grands sujets qui nous interpellent : la Libye et le Sahel, particulièrement le Mali», a-t-il souligné. Le ministre a entamé lundi une visite de travail aux institutions européennes, à Bruxelles, à l'invitation de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Lors de cette visite de travail de deux jours, le ministre s'est entretenu également avec le commissaire européen en charge de l'Union de la sécurité, Julian King. M. Messahel s'est entretenu, hier, avec le représentant spécial de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, Angel Losada. Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre des concertations régulières entre l'UE et l'Algérie sur la situation dans la région du Sahel, notamment au Mali, a indiqué une source diplomatique.



Libye : rapprocher les points de vue dans le cadre de l’accord signé en décembre 2015



M. Abdelkader Messahel s'est, également, entretenu à Bruxelles, avec le chef de la mission d'appui de l'ONU pour la Libye (MANUL), Martin Kobler. Les entretiens entre MM. Messahel et Kobler interviennent dans le cadre des concertations avec l'ONU sur le processus politique en Libye, a indiqué une source diplomatique. Ces entretiens ont porté sur les efforts menés actuellement pour relancer le dialogue politique interlibyens et rapprocher les points de vue dans le cadre de l'accord signé en décembre 2015 par les délégations libyennes issues de camps politiques rivaux, a-t-on ajouté.

La rencontre Messahel-Kobler est intervenue quelques heures avant le début d'une réunion du quartet sur la Libye, organisée par l'UE à Bruxelles, qui a regroupé les émissaires des Nations unies, de l'Union africaine (UA) et le secrétaire général de la Ligue des États arabes sur la Libye, pour «faire progresser le processus politique» en vue de parvenir à une solution à la crise qui secoue le pays depuis 2011. «Mme Mogherini s'est félicitée de cette réunion (des pays voisins de la Libye tenue à Alger) et des résultats qui ont couronné les travaux. Ces résultats ont fait le consensus, surtout sur les principaux fondamentaux qui se dégageaient de la déclaration finale», a-t-il déclaré à la presse, à l'issue de cette rencontre. M. Messahel a effectué, début mai, une tournée dans le sud de la Libye, après celles effectuées en avril à l’est et à l’ouest de ce pays, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les vues entre les Libyens, afin de parvenir à une solution politique à la crise qui déchire la Libye. (APS)