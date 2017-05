Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères : L’Algérie, acteur « essentiel » pour la sécurité du Sahel et du Mali

L'Algérie est un acteur «essentiel» pour la sécurité du Sahel et du Mali, en particulier, a déclaré le porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Romain Nadal. «C'est sous l'égide de l'Algérie que l'accord pour la paix et la réconciliation a pu être signé en 2015», a-t-il rappelé, lundi, dans le point de presse électronique publié sur le site du ministère, soulignant que «cette feuille de route est essentielle et doit permettre le retour d'une paix durable au Mali». Pour le porte-parole du Quai d’Orsay, la coopération de la France avec l’Algérie est «capitale», pour sa mise en œuvre, en particulier dans le cadre du comité de suivi présidé par l'Algérie et dont la France est un membre actif. «Comme cela a été indiqué par le président de la République et le ministre, lors de leur visite à Gao, nous devons accentuer nos efforts communs pour y parvenir. Il nous faut également intensifier notre coopération pour lutter contre le terrorisme, notamment en soutien aux efforts du G5 Sahel. M. Jean-Yves le Drian s'est donné pour priorité, dans les semaines qui viennent, de travailler avec les États du G5 Sahel», a-t-il affirmé. (APS)