Elu avec 356 voix : M. Said Bouhadja plébiscité nouveau président

Face à trois concurrents issus du MSP, de l'Union Ennahda-Adala-Bina et du RCD, le député Saïd Bouhadja proposé par le FLN la présidence de l’APN au titre de la 8e législature a été plébiscité, hier, par l’écrasante majorité des députés au terme de la première séance plénière de la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives du 4 mai dernier.

M. Bouhadja a été élu avec 356 voix, devançant ainsi de loin les autres les autres députés qui se sont portés eux aussi candidats à la présidence de la Chambre basse du Parlement pour son nouveau mandat de cinq ans. Il s’agit pour les nommer du député Smail Mimoun candidat du MSP qui a obtenu 47 voix, le député Lakhdar Benkhellaf candidat de l’ l'Union Ennahda-Adala-Bina qui a récolté 17 voix et enfin sa sa collègue Noura Ouali, candidate du RCD qui n’a obtenu que 10 voix. Sur la totalité des suffrages exprimés, 19 bulletins de vote ont été annulés.

Il faut dire la victoire de candidats du FLN face à ses rivaux toutes attendu tant M. Bouhadja était déjà soutenu dans sa candidature par les députés du Rassemblement national démocratique (RND), Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ), le Mouvement populaire algérien (MPA), des députés indépendants, le Front El Moustakbal, l'Alliance nationale républicaine (ANR), l'Union nationale pour le Développement, le Parti de la Liberté et de la Justice et les députés du Mouvement de l'Entente nationale. Dans une brève allocation prononcée à la suite de son élection, le député Said Bouhadja a tenu à rendre un vibrant hommage au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour sa gouvernance judicieuse ayant permis, notamment la consolidation et la promotion de l’Etat de droit à travers nouvelle Constitution adoptée en 2016. Natif de Skikda en 1938 et membre dirigeant du FLN, M. Bouhadja a occupé plusieurs postes dans les différentes structures du parti, membre permanent de son Bureau politique et porte parole. A noter que l’élection du président de l’APN s’est déroulée conformément à l’article 3 du règlement intérieur de l’APN où il est stipulé le président de l'APN est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des députés a été déclaré élu. A ne souligner également que l’élection du 8e président de l’APN a été précédé par l’adoption à la majorité du rapport de validation de la qualité de membre des députés de l'APN et ce par un vote à main levée conformément à l'article 121 de la Constitution. La commission chargée du rapport de validation de la qualité de membre des députés de l'APN mise en place conformément à l'article 2 et 4 du règlement intérieur de l'APN et approuvée à l'unanimité dans la matinée d’hier.

Karim Aoudia