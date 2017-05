La nouvelle APN officiellement installée : Espace d'ancrage du processus démocratique

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, hier, la première séance plénière de la 8e législature. Cette séance présidée par le doyen d'âge de l'APN, Said Bouhadja, assisté des deux députés les plus jeunes, M. Touhami Habibi (27 ans) et Ayoub Cheraïtia (26 ans) a regroupé les 462 députés élus lors des élections législatives du 4 mai dernier.

Après les procédures d’usage, l’inauguration de la huitième législature a été marquée par une communication de M. Said Bouhadja qui soulignera, en cette occasion, toute l’importance de la diversité des obédiences politiques; garante de l’ancrage du processus démocratique. Il affirme, en effet, que «la diversité des obédiences politiques et des vues permettrait à l'Assemblée de s'ériger en cadre idoine de dialogue et espace d'ancrage du processus démocratique et des règles de travail du parlement». Lors de la première allocution prononcée en cette séance d’ouverture, M. Bouhadja qui a présidé la séance en sa qualité de doyen des membres de l’APN, a signalé également que «les députés, toutes obédiences confondues, sont appelés à travailler de concert, à travers le dialogue et l'échange de vues pour trouver des solutions aux préoccupations du peuple qui les a élus en toute liberté et transparence». Il a ajouté que «l'objectif commun est d'être au service du peuple et de défendre ses intérêts, en coordination et collaboration avec le Gouvernement et toutes les Institutions constitutionnelles de l'Etat». M. Bouhadja insiste dans ce sillage sur le fait que les députés sont appelés à être «à la hauteur des aspirations des citoyens et de la confiance qu'ils ont placée en eux». Poursuivant ses propos, le président de séance s'est félicité des «acquis réalisés par l'Algérie sous la sage conduite du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a rétabli la sécurité et la paix grâce à la politique de la réconciliation nationale ; ce qui a permis à notre pays de poursuivre sa marche sur la voie du développement global et du rétablissement de la stabilité».



L'APN procède à la validation des mandats de ses membres



L’allocution d’ouverture a été suivie, ensuite, par l’appel des 462 députés de cette huitième législature. Aussi, la commission de validation des mandats qui a été installée est forte de vingt membres, choisis proportionnellement à leur représentation. Les 462 députés, dont 121 femmes, qui siégeront au sein de l'Assemblée, représentent 35 partis politiques ou ont été élus en tant qu'indépendants. Selon les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel, le parti du Front de libération nationale (FLN) a obtenu le plus grand nombre de sièges, soit 161, alors que le Rassemblement national démocratique (RND) dispose de 100 sièges.

Ces deux formations, qui soutiennent le programme et les réformes du Président de la République, totalisent à eux deux 261 députés, c'est-à-dire la majorité absolue, et devraient donc constituer l'ossature du futur exécutif. Il convient de signaler, dans ce contexte, que selon les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée « l'APN constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de vingt membres choisis proportionnellement à leur représentation. L'APN valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et sous réserve des décisions d'annulation d'élection ou de réformation de résultats que celui-ci viendrait à rendre». La même disposition stipule également que le rapport de la Commission de validation des mandats est soumis à l'adoption de l'Assemblée.

D’autre part, l'article 5 du règlement intérieur souligne que «l'Assemblée prend acte en séance plénière de l'invalidation du mandat de l'un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d'un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le Président de l'APN des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux des élections législatives». A noter aussi, la commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par l'APN, comme souligné par l’article 6 du règlement intérieur. Figurait également au programme de la séance de l’après-midi d’hier, l'élection du bureau de l'Assemblée, la formation de ses commissions et l'élection du nouveau président de l'APN pour cette huitième législature dont le mandat a été entamé hier pour s’étaler jusqu’à 2022.

Enfin, il ya lieu de souligner que l'organisation et le fonctionnement des deux chambres du Parlement, ainsi que leurs relations fonctionnelles avec le Gouvernement, sont fixés par une loi organique, alors que leur budget est, quant à lui, déterminé par la loi.

Soraya Guemmouri

----------------///////////////////

Le plus jeune député souhaite une plus grande participation des jeunes à la vie politique

Né le 26 mars 1991 dans la commune de Aïn Kebira (wilaya de Sétif), M. Ayoub Cheraïtia est le plus jeune député à la nouvelle Assemblée populaire nationale (APN). Approché par la presse, ce jeune titulaire d'un baccalauréat en maths-techniques, d'un diplôme international dans les télécommunications et d'un diplôme en pilotage professionnel, a déclaré que sa présidence de cette première séance de la 8e législature, aux côtés du président de séance, M. Saïd Bouhadja, constitue en fait «une grande responsabilité». Lors de cette première sortie médiatique, dans l’hémicycle de Zighoud Youcef, M. Ayoub Cheraïtia a mis à profit cette occasion pour lancer son appel aux jeunes aux fins de participer davantage à la vie politique tout comme il émettra le vœu d’être à la hauteur des aspirations des jeunes. «J'exhorte les jeunes à participer à la vie politique. Il est du devoir de chaque citoyen de faire le premier pas», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «Je compte servir les jeunes qui représentent la majorité de la société algérienne et être leur digne représentant. Cette catégorie doit avoir sa place et doit être représentée à tous les niveaux et pas seulement à l'APN». Il faut savoir que le plus jeune des députés s'est porté candidat sous la bannière du parti Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ), une formation à laquelle il a adhéré en 2013. Activant dans la commune d’Aïn Kebira, il est nommé, en 2014, président du bureau communal. Ce jeune militant politique a animé de nombreux rassemblements populaires, de même qu’il a préparé des rencontres économiques dans le cadre de ses missions partisanes.

Soraya G.