Grand angle : L’indispensable coopération

Deux mois jour pour jour après celui de Londres, près du Parlement, qui avait fait cinq morts et avait été revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique /Daech, le Royaume-Uni est une nouvelle fois frappé par un attentat terroriste. Le bilan provisoire des victimes en fait le deuxième attentat le plus meurtrier visant le Royaume-Uni depuis douze ans. En effet, le pays avait été endeuillé en juillet 2005, par une série d'attentats suicide revendiqués par un groupe se réclamant d'Al-Qaïda qui ont fait 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés dans les transports londoniens. Et si l’on ne peut que compatir et assurer les britanniques du soutien et de solidarité en ces circonstances pénibles et douloureuses force aussi est de rappeler qu’ en fait la bannière sous laquelle se placent les terroristes pour semer la mort et le chaos importe peu. Car Al Qaida ou Daech ne se différencient que par leur acronyme. Ils sont les faces multiples d’un même fléau qui est le terrorisme fondamentaliste. Un terrorisme qui est et demeure condamnable. C’est pourquoi, il faut le combattre par tous les moyens. Exprimant la réaction et la position de l’Algérie le porte parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que «l'attaque sanglante de Manchester interpelle, à nouveau, l'ensemble de la communauté internationale quant à la nécessité d'une action solidaire et résolue pour faire face d'une manière coordonnée et efficace au terrorisme partout à travers le monde». Et pour cause, a-t-il aussi déclaré «en s'employant à faire régner la terreur, le terrorisme tente de faire peser une menace permanente sur la sécurité et la stabilité de nombreux pays et sociétés mettant à profit la concrétisation de ses sinistres objectifs, des carences certaines en matière de coordination des efforts et de coopération au niveau régional et international». Mais à croire que l’on ne veuille pas s’attaquer de manière concrète au terrorisme qui pendant longtemps n’était pas considéré comme un mal car il servait et arrangeait les intérêts de l’Occident. Pourtant il n’est plus possible aujourd’hui de nier l’aspect transfrontalier du terrorisme et ses capacités à s’implanter dans des sociétés que l’on pensait protégées ou immunisées contre ce mal. La lutte contre l’extrémisme et la radicalisation, est de nos jours, le défi que la communauté internationale se doit de relever. Mais elle ne pourra le faire avec le succès escompté que si l’ensemble des pays acceptent les règles qu’impose une coopération internationale sans arrières pensées. Car tant que cela ne se fera pas, la question qui reviendra sans cesse dans les état-majors des renseignements généraux est celle de savoir dans quel pays frappera à nouveau le terrorisme.

Nadia K.