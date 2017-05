Pakistan : Un auteur d’attentats majeurs arrêté

Les autorités pakistanaises ont annoncé hier l’arrestation d’un homme présenté comme le cerveau présumé des principaux attentats survenus récemment au Baloutchistan, qui ont fait des dizaines de morts dans cette province instable du sud-ouest du Pakistan. L’un de ces attentats avait visé en août dernier des avocats rassemblés dans la capitale provinciale Quetta, faisant plus de 70 morts, tandis qu’un autre avait frappé une école de police tuant 61 personnes en octobre 2016. Le gouvernement du Baloutchistan a diffusé lors d’une conférence de presse une vidéo des aveux filmés du suspect, présenté comme Saeed Ahmad Badini. Selon Anwar-ul-Haq Kakar, porte-parole de l’exécutif de la province, l’homme arrêté a avoué avoir orchestré le meurtre d’un avocat puis l’attentat contre ses confrères rassemblés autour de sa dépouille à l’hôpital.

Il a également avoué avoir envoyé trois kamikazes à l’école de police de Quetta en pleine nuit en octobre et un quatrième kamikaze au sanctuaire soufi de Shah Noorani où 52 personnes ont été tuées en novembre dernier, a ajouté M.Kakar sans apporter d’éléments étayant ces aveux. Les autorités pakistanaises ont déjà par le passé publié des aveux filmés de suspects présentés comme des extrémistes responsables d’attentats majeurs, mais il est souvent impossible de jauger la crédibilité de ces aveux. En novembre dernier, le Pakistan avait annoncé l’arrestation d’autres personnes présentées comme les cerveaux des attentats contre les avocats et contre l’école de police. Selon M. Kakar, le suspect s’est entraîné avec des talibans pakistanais avant de rejoindre le groupe armé sectaire Lashkar-e-Jhangvi. (APS)