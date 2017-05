Libye : Le HCR intensifie son assistance humanitaire

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé, lundi, le renforcement de sa présence et de ses programmes en Libye pour répondre à la détérioration de la crise humanitaire qui résulte du conflit, de l'insécurité, de l'instabilité politique et de l'effondrement de l'économie dans ce pays d'Afrique du Nord, selon un communiqué publié lundi par l'ONU sur son site. Dans un contexte de complexité croissante des mouvements de réfugiés et de migrants en Libye et à partir de la Libye, le chef du HCR, Filippo Grandi, s'est rendu à Tripoli dimanche 21 mai. Au cours de sa visite, il a rencontré des réfugiés et des migrants dans quelques-uns des nombreux centres de détention libyens. «J'ai été choqué de découvrir les conditions difficiles dans lesquelles vivent les réfugiés et les migrants, dues généralement au manque de ressources», a expliqué M. Grandi. «Ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont déjà tant souffert ne devraient pas devoir subir des conditions de vie si difficiles», a-t-il ajouté. Quelque 300.000 Libyens ont été déplacés par le conflit qui se poursuit. Au total, plus de 1,3 million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Des centaines de milliers de personnes en Libye ont été affectées par l'effondrement de l'Etat de droit, l'absence ou l'insuffisance de soins de santé, de médicaments essentiels, de nourriture, d'eau potable salubre, d'abris et d'éducation.

Pour répondre à cette situation, le HCR renforce ses opérations humanitaires déjà en place dans le pays ainsi que sa coopération avec l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) afin de mobiliser les points forts respectifs des deux organisations. «Nous ne devons en aucun cas sous-estimer les défis que pose l'action dans un environnement instable et incertain comme celui qui prévaut actuellement en Libye», a souligné le Haut-Commissaire pour les réfugiés. Outre les nouveaux locaux et centres de développement communautaires pour les réfugiés et demandeurs d'asile, le HCR renforce également sa présence sur les lieux de débarquement des personnes qui ont été secourues ou interceptées en mer, et ce en étroite coopération avec l'OIM et d'autres partenaires.