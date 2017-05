Palestine : Abbas plaide pour la solution à deux Etats devant Trump

Le président palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau plaidé mardi pour la solution à deux Etats, impliquant la création d'un Etat palestinien indépendant, s'exprimant devant son homologue américain Donald Trump à Beitlehem en Cisjordanie occupée. «Je vous réitère une nouvelle fois notre position qui est celle de deux Etats le long des frontières de 1967, un Etat palestinien ayant pour capitale al Qods-Est vivant aux côtés d'Israël dans la sécurité et la paix», a affirmé M. Abbas en présence de M. Trump au palais présidentiel de Beitlehem, après un entretien entre les deux dirigeants. Devant M. Abbas, le président des Etats-Unis s'est engagé à faire «tout (son) possible» pour aider Israéliens et Palestiniens à conclure un accord de paix», mais sans détailler les moyens de le faire. «Nous sommes prêts à ouvrir le dialogue avec nos voisins israéliens pour renforcer la confiance et créer une vraie opportunité pour la paix», a encore souligné M. Abbas.

Car, a-t-il ajouté, «notre problème fondamental est l'occupation, la colonisation et le refus des Israéliens de reconnaître l'Etat de Palestine». (APS)