Fête du lait d’Imaloucene : Les éleveurs posent leurs problèmes

Le village d’Imaloucene, dans la commune de Timizart, à une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a abrité tout récemment la 5e édition de la fête du lait, organisée par le comité dudit village avec le concours de l’APC de Timizart et l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, ainsi que la collaboration étroite des directions des services agricoles et de la culture, des chambres de l’agriculture et de l’artisanat et des métiers, la laiterie Soummam et l’association Itrane Imaloucene. Dédiée au défunt Thar Belhadji, éleveur et collecteur du lait, cette cinquième édition a vu la participation de pas moins d’une trentaine d’éleveurs de vaches laitières et autres artisans représentant sept wilayas du pays, notamment Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, Bouira… en sus de plusieurs dizaines de citoyens venus des villages et communes limitrophes à Imaloucene pour visiter les différents stands exposés à l’école des frères Ait Ramdane et le CFPA local, mais aussi goûter aux différentes variétés du lait et plats préparés en cette occasion, notamment le couscous avec du lait caillé, des dattes et figues sèches.

Le coup d’envoi de cette manifestation culturelle et économique a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali. Dans son intervention, il a mis en exergue la nécessité du développement de la production du lait et de toutes les productions agricoles, aussi bien en amont qu’en aval, pour réduire la lourde facture d’importation alimentaire, notamment la poudre de lait. Il a, dans ce sens, réitéré la détermination de l’État à poursuivre son soutien pour le développement de l’agriculture et toutes les autres activités productives.Le wali a également salué l’abnégation des agriculteurs et éleveurs de ce village devenu un véritable bassin laitier et un exemple de développement agricole en Algérie, notamment le lait, un produit stratégique.

Selon les organisateurs, la célébration de la fête du lait est à l’image de ce village connu pour être le fief de l’élevage bovin, particulièrement des vaches laitières. Premier producteur de lait de la région avec une production annuelle de pas moins de 4.5 millions de litres de lait.Cette quantité importante du lait est produite par plus de 1.200 vaches appartenant à 160 éleveurs, ont t-ils indiqué, tout en mettant en exergue le caractère agropastoral de ce village de plus de 3.500 âmes implantés sur 700 hectares où l’élevage bovin, ovin, caprin ainsi que l’agriculture, est exercé par prés de 450 fellahs. Cette 5e édition a vu l’organisation de plusieurs activités culturelles et récréatives et la tenue d’une conférence sur la filière du lait présentée par l’association des éleveurs de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette fête a été l’occasion pour les éleveurs de rappeler encore une fois les problèmes auxquels bute leur activité, à savoir la cherté du foin et de l’aliment du bétail, ainsi que le prix actuel du litre de lait jugé très en dessous de son coût de revient.

Bel. Adrar