Intoxications alimentaires : Prévenir le accidents de l'été

Avec l'arrivée des grosses chaleurs, les risques d'intoxications alimentaires refont leurs apparitions… Plusieurs campagnes de sensibilisation sont programmées à travers le territoire national. Initiée et organisée par les services du commerce, cette opération vise à renseigner et orienter les citoyens sur les mesures d'hygiène, la conservation des produits, ainsi qu'au respect de la chaine de froid et aux règles d'étiquetage afin d'obtenir un produit alimentaire sain.

Pas moins de 268 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés dans plusieurs communes de la wilaya de Mascara au mois d’avril dernier. Quarante-six écoliers ont été les victimes d'une intoxication alimentaire collective, après avoir pris un déjeuner. Dans une école primaire de la ville de Tolga en mai dernier, plus de 4000 cas d’intoxication alimentaire à l’échelle nationale, ayant provoqué le décès de deux personnes, ont été enregistrés en 2016. Qu’est-ce que ça va être maintenant que l’été s’installe ! Grosse chaleur équivaut à la prolifération d’infections d’ordre alimentaire, à l’accroissement des intoxications et des empoisonnements causés par de la nourriture non propre à la consommation… La chaleur permet, en effet, aux germes de se multiplier dans des espaces non respectueux des normes d’hygiène. Le phénomène des intoxications a tendance à s’amplifier pendant la période estivale. Les cas d’intoxications collectives enregistrées à travers quelques wilayas du pays confirment qu’il reste encore beaucoup de travail dans ce domaine. Les conditions d’hygiène de la grande majorité des établissements de restaurations publics ou privés, ne sont en effet pas très rassurantes et plaident pour une attention plus particulière de la part des services de contrôle et des consommateurs. Des mesures draconiennes ont été prises depuis quelques années afin de réduire ce phénomène mortel sans toutefois obtenir des résultats probants. Il a été procédé, par exemple, à l’introduction au niveau des frontières de nouveaux outils de contrôle comme les valisettes portables et les détecteurs de radioactivité, la mise en exercice de plusieurs laboratoires de contrôle au niveau national ainsi que le recrutement d’agents formés aux nouvelles technologies. Cependant, ces nouveaux mécanismes n’ont pas réussit à mettre un terme aux dépassements des acteurs de la restauration et aux intoxications. Pis encore, tous les communiqués et les menaces de poursuites judiciaires brandis à l’encontre des contrevenants ont été vains, puisque la réalité constatée sur le terrain nous renseigne de l’énormité du fossé qu’il y a entre le discours et les pratiques en cours. En ces temps de grandes chaleurs, les marchands illicites continuent, en dépit de la traque des services de la répression de la fraude, d’étaler leurs marchandises sans respecter la moindre mesure d’hygiène.



Des campagnes pour interpeller et alerter



Les associations de protection des consommateur tout en appelant à plus de vigueur à l’égard des contrevenants, axent leurs efforts surdes actions de sensibilisation qui demeurent, pour eux, le seul rempart contre les agissements des commerçants, restaurateurs ou autres. Dans ce sens, justement, plusieurs campagnes de sensibilisation aux risques d'intoxication alimentaire sont programmées à travers l'ensemble des wilayas du pays, initiée et organisée par les services du commerce. L'objectif premier de ces campagnes est de sensibiliser les citoyens aux moyens d'obtenir un produit alimentaire sain, aux mesures d'hygiène, à la conservation du produit, ainsi qu'au respect de la chaine de froid et aux règles d'étiquetage. Il s’agit de leur apprendre comment distinguer les produits conformes aux normes de ceux qui ne le sont pas. à cette occasion, des explications sur les dangers résultants du non-respect des règles d'hygiène, de production et des conditions de conservation des produits alimentaires, notamment la chaine de froid, seront fournies aux commerçants et producteurs des denrées alimentaires. Outre les associations de protection du consommateur, cette initiative verra la participation d'organisations représentant le patronat, qui veilleront à l'application des programmes arrêtés sur le terrain selon le domaine de spécialité. Dans le cadre de cette manifestation qui coïncide avec la saison estivale et le mois de Ramadhan, des SMS seront envoyés aux citoyens au titre d'une convention avec les trois opérateurs de ce secteur. La manifestation se déroulera en coopération avec d'autres institutions, à savoir le ministère de la Santé et de l'Agriculture, la direction de la Protection civile, la direction de la Sûreté.

Farida Larbi