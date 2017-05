Le Coin du copiste : Femmes en Haik

« Haik N’ life » est l’exposition qui se déroule actuellement à la galerie Sirius du Télemly, et qui fermera ses portes ce mercredi. Il faut dire que pour ces dernières semaines de mai, plusieurs artistes peintres —un certain nombre de femmes— et photographes semblent s’être donné le mot pour choisir cette période qui précède le mois de Ramadhan, afin de donner libre cours aux visiteurs des galeries algériennes pour admirer leurs travaux originaux. Parmi ces derniers, on soulignera le caractère bien singulier d’Alexandra Gillet, qui n’hésite pas à faire régulièrement des allers-retours dans notre pays qu’elle apprécie beaucoup, ainsi qu’en Egypte où elle rencontre d’autres amis. Elle est née à Paris en juin 1971. Après des études des Beaux-arts et dans la communication graphique, elle rejoint la publicité en tant que directrice artistique pour une agence parisienne pendant une dizaine d’années. Le destin la mène à Alger en 2005, puis en Egypte en 2009. En Égypte, elle expose des portraits de femmes inspirés du Fayoum. Un an plus tard, elle retourne en Algérie où elle réalise une nouvelle série de portraits qu’elle signe «Agi». Les femmes de La Casbah d’Alger, de Ghardaïa et du Grand-Sahara la fascinent. Dans un entretien accordé au Soir d’Algérie, notre artiste explique pourquoi elle s’est toujours sentie attirée par la peinture du « Haik », étant une Française d’origine bretonne qui aimait voir les costumes traditionnels de sa région natale parce qu’ils lui rappelaient ses origines. C’est ce qui renseigne sur l’attrait de cette parisienne pour le voile algérois, même si elle convient qu’aujourd’hui la plupart des Algériennes l’ont abandonné au profit d’autres tenues. Malgré tout, cette grande observatrice, qui aime se balader dans la Casbah, rappelle qu’il existe à ce jour des vieilles femmes qui continuent de porter le « haik ». D’autre part, sa relation avec le collectif d’artistes du nom de Belaredj, créé en 2013 par Souad Douibi, lui a permis de comprendre que parmi les femmes de la génération actuelle, certaines manifestent leur désir de porter ce voile traditionnel et le font savoir à tous lorsqu’elles défilent dans la rue couvertes de ce tissu autrefois en soie jaune. Parlant du titre original de cette exposition qui paraphrase l’expression consacrée Rock’n roll, cette peintre évoque son amour infini de la musique qui revêt une forme de résonnance dans son style et les sujets de ses toiles. Ainsi, la célèbre chanson des Beatles « Abbey road » se transforme sur son tableau en quatre femmes en haik traversant un passage piéton. Evoquant le combat que doivent mener dans le monde les femmes dans une lutte universelle, l’artiste peint la toile « Game lover », où l’on voit une séance de jeu d’échecs entre un homme et une femme : « C’est un jeu et l’homme perd… On est dans un jeu d’amour et de séduction représenté par le célèbre jeu de dames, bien connu de la rue », indique l’artiste en réponse aux questions du journaliste.

A voir d’autant que c’est le dernier jour !

L. Graba