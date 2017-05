Qui sont Chafia Loudjici et Allmuth Bourenane ?

Chafia Loudjici est une jeune passionnée algéroise, qui s'exprime à travers la photographie, la peinture et le dessin, depuis sa petite enfance. Elle s’intéresse à l'art, c’est une autodidacte, une personne qui vit dans son monde imaginaire, plus que dans la réalité, elle aime beaucoup sa ville natale, notamment la belle citadelle, la Casbah d'Alger.

Allmuth Bourenane est quant à elle une artiste allemande de 51 ans, mariée à un Algérien depuis 28 ans, elle vit en Algérie depuis 7 ans. Depuis son jeune âge, elle s’intéresse à l'art, à la peinture et à la sculpture. Elle s’est également mise à la boulangerie, en créant des gâteaux. Par la suite elle a travaillé en tant que designer électronique, ce qui lui a permis d'utiliser son amour pour les formes et la géométrie. Après avoir déménagé en Algérie, elle a commencé à s’intéresser à la photographie, en commençant avec un petit compact, juste pour le plaisir, il y a de cela 5 ans, et plus sérieusement depuis deux ans, avec l’acquisition de son appareil photo professionnel.



Quels sont leurs parcours artistiques respectifs ?

Chafia : J’ai participé à plusieurs expositions dont: Exposition collective d'arts plastiques porte d'art des jeunes créateurs (ACAT) au Bastion-23 en 2015. Exposition photographique collective, "Ma source blanche" sur la placette du Télemly Alger en 2016. Exposition photographique collective Focus Musical à l'Hôtel Sofitel Alger en 2016. Participation photographique à la création du pocket Guide d'Alger aux éditions El Bayazine.

Comment est né ce duo ?

Chafia : Allmuth et moi, nous nous sommes rencontrées dans une exposition d'Arts plastiques, on avait toutes les deux nos appareils photos en mains, notre passion pour la photographie nous a réunies, et nous sommes devenues amies. Depuis plusieurs mois, nous sortons régulièrement à Alger. Allmuth est passionnée par l'architecture et le contraste des immeubles du centre ville, moi passionnée par les courbes et la lumière tendre de la Casbah d'Alger, c'est là qu'on a eu l'idée de partager avec le public nos coups de cœur, les ombres et lumière de notre belle ville, Alger la Blanche. Nous aimons toutes les deux l'architecture d'Alger, elle a une préférence pour l'ombre forte en contrastes et les scènes lumineuses de la ville, et moi pour la Casbah avec son ombre douce.

Allmuth : J'ai rencontré Chafia, plusieurs fois durant des expositions d'art, nous avons alors découvert que nous partagions la même passion, notre amour pour la photographie. Nous avons alors décidé de sortir pour prendre des photos ensemble. Au départ parce que cela était plus sympa de partager sa passion avec une autre personne et puis il est préférable pour une femme de ne pas sortir prendre des photos seule.



Quelles ont été vos sources d'inspiration ?

Chafia : Mes plus grandes sources d'inspirations sont la lumière et la nature.

Allmuth : J'aime les vielles bâtisses fortement décorées qui fournissent de belles formes variées, de lumières différentes et les ombres.



Quelles techniques de photographie ont été utilisées pour cette exposition?

Chafia : Pour la technicité, j'utilise un compact expert 28-114mm. J'aime plus la macro, c'est-à-dire, c’est rare où je fais des photos grand angle.

Allmuth : Pour mes photos, j'utilise un objectif de 24-105mm. Je ne me considère pas comme une photographe commerciale, je suis une artiste avant tout, mon objectif est de montrer la beauté de l'architecture de la manière dont je la vois, et de l'immortaliser.



Quelle est la prochaine étape ! Les prochains projets ! (individuels ou en binôme) ?

Chafia : Les prochains projets, une exposition de peinture, et d'autres expositions photographiques sur plusieurs catégories photographiques.

Allmuth : Durant les sept derniers mois, nous avons travaillé ensemble moi et Chafia, et nous avons parlé d'autres projets, nous aimerions aboutir ensemble et séparément, nous ne pouvons dire plus pour l'instant.



Quel statut a la femme photographe aujourd'hui dans le domaine de la photo en Algérie, et quel est son apport ?

Allmuth : Ce n'est pas facile d'être une femme photographe en Algérie, les hommes peuvent aller là où bon leur semble, à l'heure où ils souhaitent, mais avec un peu de courage nous pouvons être plus qu'une simple photographe.

Propos recueillis par S. O.