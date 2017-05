«El Jazaïr, ombres et lumières» : L’architecture d'Alger racontée par l’objectif

"El-Jazaïr, Ombres et Lumières" est le patronyme d’une exposition artistique, qui se tient au sein de l’espace d’exposition artistique à l’hôtel Sofitel Algiers, au Hamma Garden, le visiteur pourra découvrir deux séries de photos.

Certaines personnes ont du mal à exprimer la beauté des choses, alors elles cèdent la parole à un pinceau, une plume, un instrument de musique. Amoureuses des styles architecturaux qui coexistent dans la ville d’Icosium, Almuth Bourenane et Chafia Loudjici se sont laissées emporter par le mystère historique de l’antique capitale. Ce duo artistique, réuni par l’expression d’un objectif, a préféré partager sa passion avec le public. C’est pour cette raison qu’elles ont organisé une exposition de photographies pour le moins fascinante pour le regard. Baptisée "El Jazaïr, ombres et lumières", cet étalage d’une quarantaine de clichés, dédié aux styles architecturaux cohabitant dans la ville d'Alger, présente d’importantes constructions représentant l'architecture de l'époque coloniale ainsi que le style mauresque décliné par plusieurs images de la Casbah d'Alger. Accoutumée à immortaliser les différents événements culturels de la capitale, Almuth Bourenane exprime par ses tirages sa passion pour le noir et blanc et le jeu de contrastes, ainsi que son hypnose pour l'architecture des immeubles du centre ville algérois, pour leurs balcons, ornements et moulures. De son côté, l’Algéroise Chafia Loudjici embrasse avec son objectif la lumière qui envahit les rues et bâtisses de la Casbah d'Alger, en plus de mettre en avant quelques aspects de la vie quotidienne dans cette cité plusieurs fois millénaires classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. L'objectif de l'artiste s'est également baladé en haute Casbah dans le quartier de Sidi Ramdane et a immortalisé plusieurs scènes du quotidien des habitants de l’ancienne médina, et particulièrement des enfants. A travers sa vingtaine de clichés, la jeune artiste quête la lumière dans l'ouverture d'une vieille porte, au bout d'un sabat, ou encore dans les palais ottomans et les résidences du "fahs", à l'image de la villa Dar Abdeltif, connue pour son exposition unique au soleil, et du Palais des Raïs. Inaugurée samedi dernier, cette magnifique exposition "El Jazaïr, ombres et lumières" se tiendra jusqu'au 31 mai… N’hésitez pas, c’est une expo qui vaut le détour!

Sihem Oubraham