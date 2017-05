Dans la lucarne : des vessies pour des lanternes

Tous les championnats ou presque ont clôturé leur saison, sauf quelques-uns où il ne reste que l’ultime journée.

Tout est réglé comme une montre suisse du fait que tout le monde respecte les règles du jeu et leur Fédération ou Ligue sont fermes et intransigeantes. Vous ne trouverez aucun président qui, pour aider son équipe, rappliquerait à la structure correspondante pour lui demander de reporter le match ou de changer l’horaire. Donc, tout reste faisable pour eux. Dans les Championnats européens, chaque minute passée a son importance. D’ailleurs, tout le monde a du remarquer que les matches de championnats, de coupe de l’UEFA ou de Ligue des Champions d’Europe débutent en même temps et finissent généralement en même temps sauf « éclosion » de quelques problèmes, çà et là, qui étalent d’une minute ou deux la fin du match. Chez nous, on n’a pas fini encore le nôtre à cause d’interférences et beaucoup d’interventions externes qui faussent son déroulement. On avait vu comment certains ont programmé la coupe d’Algérie sans se référer à aucune logique ou discuter avec la LFP qui s’occupe des compétitions de la Ligue-1 et 2. Des gens agissent dans l’ombre et personne ne leur demande des comptes. Cette situation risque de faire déborder notre championnat national au-delà du 14 juin comme prévu du fait que certains interviennent sur la programmation. Malheureusement, on leur donne toujours raison, alors qu’on avait affirmé qu’après la 26e journée tous les matches se joueraient le même jour et à la même heure. Malheureusement, cela n’a pas été respecté et contraire aux règlements même de la LFP et la FAF. Ceci dit, certains, face à au marché des transferts vraiment moribond, eu égard aussi à l’absence de grands joueurs qui méritent attention, veulent nous « vendre du vent ». Des joueurs qui n’ont rien «montré» jusque-là sont en train de voir leur valeur « gonflée » par quelques hommes de la « plume » en vue de faire monter les enchères. Chaque jour que Dieu fait, on retrouve ces derniers à la « Une » de journaux sportifs alors que tout le monde sait qu’il ne s’agit que d’un leurre. On ne peut tromper les spécialistes du football et de ses vérités. Ils savent avec exactitude faire la différence entre le bon grain de l’ivraie. On est prêt à vous fourguer un « caillasson » pour le prix d’un « pur sang arabe ». C’est ce qui explique que notre football est soumis à des tourbillons insoupçonnés, eu égard à leurs profondeurs. On nous prend pour des « canards sauvages», alors qu’on est né libre. C’est vrai qu’un joueur comme Belaïli est un réel espoir, même si son geste est répréhensible. C’est ce qui fait que les Usmistes, notamment leur président, ont pris attache avec lui pour l’enrôler au sein de leur effectif. Face à la rareté de bons tuyaux, comme on dit dans le jargon, tout ce qui nous tombe sous la main devient, illico presto, aussi précieux qu’un lingot d’or.

Il est temps de revenir à la raison et juger les choses telles qu’elles sont, et non pas comme elles devraient être. Utilisez vos propres fruits et le problème est réglé d’une façon quasi définitive ! À ne pas sous-estimer !

Hamid Gharbi