Décès de l'entraineur argentin Oscar Fullone

L’ancien entraîneur argentin de l'USM Alger, Oscar Fullone, est décédé ce lundi à l’âge de 78 ans. Le technicien argentin avait dirigé le club algérois lors de la saison 2008-2009 mais c'est en Côte d'Ivoire et au Maroc que Fullone a connu la réussite en remportant plusieurs titres locaux et africains. Le palmarès d’Oscar Fullone est riche en consécrations : Double vainqueur de la Ligue des champions avec l’Asec Mimoas (1998) et le Raja Casablanca (1999), champion du Maroc avec le Raja en 1999, avec l’Al Ahly Tripoli en 2000 et avec l’Espérance de Tunis en 2004, vainqueur de la coupe arabe avec le Raja en 2006, vainqueur de la coupe du Trône et de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe avec le WA Casablanca en 2002 et bien d’autres titres. Il a également dirigé la sélection du Burkina Faso 2001-2002.